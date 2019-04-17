Путин уволил куратора ОРДЛО и уже назначил нового

Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна.

Об этом говорится в опубликованном указе.

В том же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.

По информации российского РБК, в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором ОРДЛО.

Напомним: