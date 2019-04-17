Путин уволил куратора ОРДЛО и уже назначил нового
12481 просмотр
Среда, 17 апреля 2019, 19:11
Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна.
Об этом говорится в опубликованном указе.
В том же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.
По информации российского РБК, в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором ОРДЛО.
Напомним:
- 2 октября 2018 года Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по приграничному сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, и самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией.
- Такое решение у Путина объяснили "совершенствованием деятельности администрации президента". Однако российские СМИ заявляли, что причиной стало урезание финансирования.
- 10 октября 2018 года стало известно, что Кремлевское управление по сотрудничеству с СНГ покинут до половины сотрудников из-за неэффективности работы.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua