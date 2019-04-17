Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин уволил куратора ОРДЛО и уже назначил нового

Среда, 17 апреля 2019, 19:11
Путин уволил куратора ОРДЛО и уже назначил нового

Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна.

Об этом говорится в опубликованном указе.

В том же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.

По информации российского РБК, в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором ОРДЛО.

Напомним:

  • 2 октября 2018 года Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по приграничному сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, и самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией.
  • Такое решение у Путина объяснили "совершенствованием деятельности администрации президента". Однако российские СМИ заявляли, что причиной стало урезание финансирования.
  • 10 октября 2018 года стало известно, что Кремлевское управление по сотрудничеству с СНГ покинут до половины сотрудников из-за неэффективности работы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинОРДЛОотставка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Все новости...
Путин
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: