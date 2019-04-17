Путин уволил куратора ОРДЛО и уже назначил нового

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Среда, 17 апреля 2019, 19:11

Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна.

Об этом говорится в опубликованном указе.

В том же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.

По информации российского РБК, в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором ОРДЛО.

Напомним:

  • 2 октября 2018 года Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по приграничному сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, и самопровозглашёнными Абхазией и Южной Осетией.
  • Такое решение у Путина объяснили "совершенствованием деятельности администрации президента". Однако российские СМИ заявляли, что причиной стало урезание финансирования.
  • 10 октября 2018 года стало известно, что Кремлевское управление по сотрудничеству с СНГ покинут до половины сотрудников из-за неэффективности работы.

Украинская правда

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Темы: Путин ОРДЛО отставка


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