Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд опублікував позов Жванії про заборону Порошенку виїжджати за кордон після виборів

Середа, 17 квітня 2019, 19:43
Суд опублікував позов Жванії про заборону Порошенку виїжджати за кордон після виборів
zhvaniya.com

Суд опублікував позов від нібито колишнього народного депутата Давида Жванії, у якому йдеться про прохання заборонити виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку та іншим високопосадовцям протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

До суду цей позов надійшов до Нацполіції, Служби безпеки та Адміністрації Державної прикордонної служби з відповідним проханням.

"Позивач у позовних вимогах просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки та не протидії організованій злочинності, що складалась із посадовців категорії "А" та "Б" і з осіб, які обіймають політичні посади, суддів Верховного Суду та апеляційного суду, які, на його думку, могли  вчиняти корупційні злочини", - йдеться у повідомленні.

Крім цього позивач просить "визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту національної безпеки України від організованої злочинності цими особами".  

Так само позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки країни.

Серед них - не проведення систематизації та не розроблення пропозицій для внесення змін до законодавства України, а саме щодо заборони виїжджати за кордон посадовцям категорії "А" та "Б", особам,  які обіймають політичні посади, суддів Верховного Суду та апеляційного суду, протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення. 

"Серед третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача, президент Петро Порошенко, голова ВРУ Андрій Парубій, заступник голови АПУ Олексій Філатов, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, директор НАБУ Артем Ситник, голова ВС Валентина Данішевська, народні депутати, члени уряду, ВККСУ та ін. Загалом позивач зазначив 180 третіх осіб", - зазначили у суді.

Додатково зазначається, що позивач збирається подавати клопотання про забезпечення позову, в якому проситиме заборонити ДМС  випускати з країни даних осіб.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Суд також оприлюднив повний текст позову.

Пізніше Жванія у коментарі УП заявив, що не подавав цей позов.

"Я спростовую, ніякого позову я не подавав. У цьому дурдомі я приймати участі не хочу", - наголосив він.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЖваніясудПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Жванія
Окупанти знищили церкву 1862 року на Житомирщині, на Харківщині обстріляли дім молитви
Клімкін про "викриття" Жванії: Це доволі смішно
Жванія заявив, що Порошенко захопив владу у 2014-му й намагається зробити це знову
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: