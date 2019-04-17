Суд опублікував позов Жванії про заборону Порошенку виїжджати за кордон після виборів

Суд опублікував позов від нібито колишнього народного депутата Давида Жванії, у якому йдеться про прохання заборонити виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку та іншим високопосадовцям протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

До суду цей позов надійшов до Нацполіції, Служби безпеки та Адміністрації Державної прикордонної служби з відповідним проханням.

"Позивач у позовних вимогах просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки та не протидії організованій злочинності, що складалась із посадовців категорії "А" та "Б" і з осіб, які обіймають політичні посади, суддів Верховного Суду та апеляційного суду, які, на його думку, могли вчиняти корупційні злочини", - йдеться у повідомленні.

Крім цього позивач просить "визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту національної безпеки України від організованої злочинності цими особами".

Так само позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки країни.

Серед них - не проведення систематизації та не розроблення пропозицій для внесення змін до законодавства України, а саме щодо заборони виїжджати за кордон посадовцям категорії "А" та "Б", особам, які обіймають політичні посади, суддів Верховного Суду та апеляційного суду, протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.

"Серед третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача, президент Петро Порошенко, голова ВРУ Андрій Парубій, заступник голови АПУ Олексій Філатов, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, директор НАБУ Артем Ситник, голова ВС Валентина Данішевська, народні депутати, члени уряду, ВККСУ та ін. Загалом позивач зазначив 180 третіх осіб", - зазначили у суді.

Додатково зазначається, що позивач збирається подавати клопотання про забезпечення позову, в якому проситиме заборонити ДМС випускати з країни даних осіб.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Суд також оприлюднив повний текст позову.

Пізніше Жванія у коментарі УП заявив, що не подавав цей позов.

"Я спростовую, ніякого позову я не подавав. У цьому дурдомі я приймати участі не хочу", - наголосив він.