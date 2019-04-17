Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд опубликовал иск Жвании о запрете Порошенко выезжать за границу после выборов

Среда, 17 апреля 2019, 19:43
Суд опубликовал иск Жвании о запрете Порошенко выезжать за границу после выборов
zhvaniya.com

Суд опубликовал иск от якобы бывшего народного депутата Давида Жвании, в котором говорится о просьбе запретить выезжать за границу президенту Петру Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

В суд этот иск поступил к Нацполиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы с соответствующей просьбой.

"Истец в исковых требованиях просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции за непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействие организованной преступности, которая сложилась из чиновников категории "А" и "Б" и из лиц, занимающих политические должности, судей Верховного суда и апелляционного суда, которые, по его мнению, могли совершать коррупционные преступления", - говорится в сообщении.

Кроме этого истец просит "признать противоправным и бездействие СБУ за непроведение всех мер для обеспечения защиты национальной безопасности Украины от организованной преступности этими лицами".

Так же истец просит суд признать противоправной бездеятельность Администрации Государственной пограничной службы Украины за непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности страны.

Среди них - не проведение систематизации и не разработка предложений для внесения изменений в законодательство Украины, а именно о запрете выезжать за границу должностным лицам категории "А" и "Б", лицам, занимающих политические должности, судьям Верховного Суда и апелляционного суда, в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.

"Среди третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне ответчика, президент Петр Порошенко, председатель ВРУ Андрей Парубий, заместитель председателя АПУ Алексей Филатов, премьер-министр Владимир Гройсман, директор НАБУ Артем Сытник, председатель ВС Валентина Данишевская, народные депутаты, члены правительства, ВККСУ и др. Всего истец отметил 180 третьих лиц", - рассказали в суде.

Дополнительно говорится, что истец собирается подавать ходатайство об обеспечении иска, в котором будет просить запретить ГМС выпускать из страны данных лиц.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Суд также обнародовал полный текст иска.

Позже Жвания в комментарии УП заявил, что не подавал этот иск.

"Я опровергаю, никакого иска я не подавал. В этом дурдоме я принимать участия не хочу", - подчеркнул он.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЖваниясудПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Все новости...
Жвания
Оккупанты уничтожили церковь 1862 года на Житомирщине, на Харьковщине обстреляли дом молитвы
Климкин о "разоблачении" Жвании: Это довольно смешно
Жвания заявил, что Порошенко захватил власть в 2014-м и пытается сделать это снова
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: