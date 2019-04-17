Бывший народный депутат Давид Жвания просит столичный суд запретить выезжать за границу президенту Петру Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

В суд поступил иск от Жвании к Нацполиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы с соответствующей просьбой.

"Истец в исковых требованиях просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции за непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействие организованной преступности, которая сложилась из чиновников категории "А" и "Б" и из лиц, занимающих политические должности, судей Верховного суда и апелляционного суда, которые, по его мнению, могли совершать коррупционные преступления", - говорится в сообщении.

Кроме этого истец просит "признать противоправным и бездействие СБУ за непроведение всех мер для обеспечения защиты национальной безопасности Украины от организованной преступности этими лицами".

Так же Жвания просит суд признать противоправной бездеятельность Администрации Государственной пограничной службы Украины за непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности страны.

Среди них - не проведение систематизации и не разработка предложений для внесения изменений в законодательство Украины, а именно о запрете выезжать за границу должностным лицам категории "А" и "Б", лицам, занимающих политические должности, судьям Верховного Суда и апелляционного суда, в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.

"Среди третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на стороне ответчика, президент Петр Порошенко, председатель ВРУ Андрей Парубий, заместитель председателя АПУ Алексей Филатов, премьер-министр Владимир Гройсман, директор НАБУ Артем Сытник, председатель ВС Валентина Данишевская, народные депутаты, члены правительства, ВККСУ и др. Всего истец отметил 180 третьих лиц", - рассказали в суде.

Дополнительно Жвания собирается подавать ходатайство об обеспечении иска, в котором будет просить запретить ГМС выпускать из страны данных лиц.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Суд также обнародовал полный текст иска.