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Клімкін про "викриття" Жванії: Це доволі смішно

Середа, 22 липня 2020, 15:52

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заперечив заяву Давида Жванії про те, що у свою бутність послом у Німеччині Клімкін передавав 5 мільйонів євро високопоставленому єврочиновнику за підтримку Петра Порошенка на виборах із боку Євросоюзу.

Джерело: коментар Клімкіна "Українській правді"

Пряма мова: "Що ж там коментувати – по-моєму, це доволі смішно. По-перше, ніхто в Європі не втручається у справи інших держав. Речі такого політичного масштабу якщо і розглядаються – то розглядаються на рівні канцлера. Звичайно, Меркель ніякого хабаря не брала, а я ніякого хабаря не передавав.

Ви можете уявити, що хтось Меркель передає хабар? А реально такі речі можуть вирішуватися виключно на такому рівні – якщо мова йде про Берлін, то я вважаю, що це натяк на Меркель…

Я вважаю, що тут і коментувати не варто.

Я не знаю, це частина внутрішньої історії чи російської історії – запитайте пана Жванію, він має коментувати.

Меркель хабарів не бере, я хабарів не передаю".

Цьому передувало: Колишній нардеп і соратник Петра Порошенка Давид Жванія 22 липня виступив із відеозаявою, що п'ятий президент і його команда захопили владу в 2014 році, "купивши" підтримку в Євросоюзі і пообіцявши олігархам вигоди.

Зокрема, він стверджує, що разом із Клімкіним нібито брав участь "у передачі 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для одного дуже високопоставленого на той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу".

Олена Рощенко, УП
Теми: КлімкінЖваніяПорошенкоНімеччинаЄС


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