Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жванія заявив, що не подавав позову щодо Порошенка і решти чиновників

Середа, 17 квітня 2019, 21:37
Жванія заявив, що не подавав позову щодо Порошенка і решти чиновників

Екс-народний депутат Давид Жванія заявив, що не подавав позов до столичного суду із вимогою заборонити виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку та іншим високопосадовцям протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.

Про це він заявив у коментарі УП.

"Я спростовую, ніякого позову я не подавав. У цьому дурдомі я приймати участі не хочу", - наголосив Жванія.

Він додав, що зателефонував до сайту Окружного адміністративного суду міста Києва, який опублікував відповідну інформацію.

За його словами, він запитав, яким чином на сайті суду з’явилась заява від його імені, яка не підписана, зауважив Жванія. Однак у суді йому сказали, що вже не працюють.

"Я зранку буду звертатися до суду, щоб вони пояснили, яким чином з’явився (позов – УП). Вони пояснили, що це поштою хтось направив і вони оприлюднили на сайті, а я ніякої позовної заяви не відправляв", - стверджує Жванія.

"Позов не зареєстрований, він не має номеру, вони просто вивісили на сайт, що така заява є, підписів немає, це просто хаос. Якщо б я подавав таку заяву, так я би вийшов і сказав про це. Це дуже серйозна заява для того, щоб це поштою відправляти у суд", - зауважив екс-нардеп.

Нагадаємо:

  • 17 квітня на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва з'явилась інформація про нібито позов колишнього народного депутата Давида Жванії.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЖваніясудПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Жванія
Окупанти знищили церкву 1862 року на Житомирщині, на Харківщині обстріляли дім молитви
Клімкін про "викриття" Жванії: Це доволі смішно
Жванія заявив, що Порошенко захопив владу у 2014-му й намагається зробити це знову
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: