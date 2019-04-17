Жванія заявив, що не подавав позову щодо Порошенка і решти чиновників

Екс-народний депутат Давид Жванія заявив, що не подавав позов до столичного суду із вимогою заборонити виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку та іншим високопосадовцям протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.

Про це він заявив у коментарі УП.

"Я спростовую, ніякого позову я не подавав. У цьому дурдомі я приймати участі не хочу", - наголосив Жванія.

Він додав, що зателефонував до сайту Окружного адміністративного суду міста Києва, який опублікував відповідну інформацію.

За його словами, він запитав, яким чином на сайті суду з’явилась заява від його імені, яка не підписана, зауважив Жванія. Однак у суді йому сказали, що вже не працюють.

"Я зранку буду звертатися до суду, щоб вони пояснили, яким чином з’явився (позов – УП). Вони пояснили, що це поштою хтось направив і вони оприлюднили на сайті, а я ніякої позовної заяви не відправляв", - стверджує Жванія.

"Позов не зареєстрований, він не має номеру, вони просто вивісили на сайт, що така заява є, підписів немає, це просто хаос. Якщо б я подавав таку заяву, так я би вийшов і сказав про це. Це дуже серйозна заява для того, щоб це поштою відправляти у суд", - зауважив екс-нардеп.

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