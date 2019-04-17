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Жвания заявил, что не подавал иск о Порошенко и остальных чиновниках

Среда, 17 апреля 2019, 21:37
Жвания заявил, что не подавал иск о Порошенко и остальных чиновниках

Экс-народный депутат Давид Жвания заявил, что не подавал иск в столичный суд с требованием запретить выезжать за границу президенту Петру Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.

Об этом он заявил в комментарии УП.

"Я опровергаю, никакого иска я не подавал. В этом дурдоме я принимать участия не хочу", - подчеркнул Жвания.

Он добавил, что позвонил на сайт Окружного административного суда города Киева, который ранее опубликовал соответствующую информацию.

По его словам, он спросил, каким образом на сайте суда появилось заявление от его имени, не подписанное, отметил Жвания. Однако в суде ему сказали, что уже не работают.

"Я утром буду обращаться в суд, чтобы они объяснили, каким образом появился (иск - УП). Они объяснили, что это по почте кто-то направил и они обнародовали на сайте, а я никакое исковое заявление не отправлял", - утверждает Жвания.

"Иск не зарегистрирован, он не имеет номера, они просто вывесили на сайт, что такое заявление есть, подписи нет, это просто хаос. Если бы я подавал такое заявление, так я бы вышел и сказал об этом. Это очень серьезное заявление для того, чтобы это по почте отправлять в суд", - отметил экс-нардеп.

Напомним:

  • 17 апреля на сайте Окружного административного суда города Киева появилась информация о якобы иске бывшего народного депутата Давида Жвании.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЖваниясудПорошенко
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