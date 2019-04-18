Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США ввели санкції проти Центрального банку Венесуели

Четвер, 18 квітня 2019, 06:11

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США ввів санкції проти Центробанку Венесуели. Санкції перешкоджатимуть більшій кількості операцій банку, але особисті грошові перекази громадян і гумдопомога залишатимуться доступними.

Про це у середу заявили у Міністерстві фінансів США, передає "Укрінформ".

Санкції також ввели проти керівника Центрального банку Венесуели Іліана Жозефа Руцца Терана.

За словами глави Мінфіну США Стівена Мнучина, санкції запроваджуються, щоб "запобігти використання банку як інструменту незаконних дій режиму Мадуро, який продовжує грабувати активи Венесуели".

"Цей крок демонструє рішучість адміністрації Трампа не допустити доступу режиму Мадуро до фінансової ситсеми США, у тому числі, через Центробанк Венесуели", - підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо: 

  • На початку квітня Сполучені Штати прийняли пакет санкцій проти 2 нафтових компаній Венесуели - Ballito Bay Shipping Inc. і ProPer in Management Inc. - та 35 суден, які використовуються режимом Мадуро для експорту нафтопродуктів.
  • У березні Мінфін США ввів санкції щодо золотодобувного підприємства Венесуели VG Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) і його президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАВенесуела
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: