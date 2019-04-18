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США ввели санкции против Центрального банка Венесуэлы

Четверг, 18 апреля 2019, 06:11

Офис контроля за иностранными активами Минфина США ввел санкции против Центробанка Венесуэлы. Санкции будут препятствовать большему количеству операций банка, но личные денежные переводы граждан и гуманитарная помощь будут доступны.

Об этом в среду заявили в Министерстве финансов США, передает "Укринформ".

Санкции также ввели против руководителя Центрального банка Венесуэлы Илиана Жозефа Руцца Терана.

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, санкции вводятся, чтобы "предотвратить использование банка как инструмента незаконных действий режима Мадуро, который продолжает грабить активы Венесуэлы".

"Этот шаг демонстрирует решимость администрации Трампа не допустить доступа режима Мадуро к финансовой ситсеме США, в том числе, через Центробанк Венесуэлы", - подчеркнули в министерстве.

Напомним:

  • В начале апреля Соединенные Штаты приняли пакет санкций против 2 нефтяных компаний Венесуэлы - Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc. - и 35 судов, используемых режимом Мадуро для экспорта нефтепродуктов.
  • В марте Минфин США ввел санкции в отношении золотодобывающего предприятия Венесуэлы VG Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) и его президента.

Темы: СШАВенесуэла
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