У ГПУ наполягають, що список посла США був, але усний

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Четвер, 18 квітня 2019, 11:11

Речник генпрокурора Лариса Сарган заявила про "складнощі перекладу" інтерв'ю Юрія Луценка американському телеканалу "The Hill" , оскільки його слова про список "недоторканних осіб" від посла США Марі Йованович сприйняли буквально, але не вловили суть.

Відповідне відео інтерв'ю вона оприлюднила у Facebook.

"Складнощі перекладу: головне не буквалізм, а суть", - написала представник очільника ГПУ.

"У мене достатні складні персональні відносини з пані посол. На жаль, наші перші зустрічі (на посаді Генпрокурора - ред.) почалися з того, що пані посол ОГОЛОСИЛА мені список людей, проти яких неправильно вести кримінальні переслідування. Я сказав, що це неприпустимо. Ніхто - ні президент, при всій повазі до нього, ні парламент, ні посол не зможе зупиняти мене там, де закон передбачає кримінальне переслідування...", - процитувала Луценка Сарган.

Нагадаємо:

  • У березні в інтерв'ю американському виданню The Hill вийшло інтерв’ю із генпрокурором Юрієм Луценком, в якому він заявив, що посол США в Україні Марі Йованович давала йому список людей, яких попросила "не переслідувати".
  • Пізніше президент Петро Порошенко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович, як представник США і президента Дональда Трампа, має його повну особисту підтримку.
  • Згодом нардеп Мустафа Найєм оприлюднив відповідь Юрія  Луценка на його запит, в якій зазначається, що генпрокурор не звертався до жодних правоохоронних органів щодо так званого "списку недоторканих", який йому начебто передала посло США в Україні Марі Йованович.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура Луценко


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