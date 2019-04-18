В ГПУ настаивают, что список посла США был, но устный

Представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила о "сложностях перевода" интервью Юрия Луценко американскому телеканалу "The Hill", поскольку его слова о списке "неприкасаемых лиц" от посла США Мари Йованович восприняли буквально, но не уловили суть.

Соответствующее видео интервью она обнародовала в Facebook.

"Трудности перевода: главное не буквализм, а суть", - написала представитель генпрокурора

"У меня достаточно сложные персональные отношения с госпожой посол. К сожалению, наши первые встречи (в должности Генпрокурора - ред.) начались с того, что госпожа посол ОБЪЯВИЛА мне список людей, против которых неправильно вести уголовные преследования. Я сказал, что это недопустимо. Никто - ни президент, при всем уважении к нему, ни парламент, ни посол не сможет останавливать меня там, где закон предусматривает уголовное преследование... ", - процитировала Луценко Сарган.

Напомним: