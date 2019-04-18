ЧЕСНОсуд: Судді, які скасували націоналізацію "Привату", – недоброчесні

Активісти руху "ЧЕСНО. Фільтруй суд" повідомили, що колегія суддів, яка визнала незаконною націоналізацію "ПриватБанку" та задовольнила позов мільярдера Ігоря Коломойського до Національного банку та Кабінету міністрів, недоброчесна.

Про це йдеться на сайті громадського руху 18 квітня.

Зокрема, йдеться про головуючого суддю Ігора Качура, а також суддів Володимира Келеберду та Віталія Амельохіна.

Відзначається, що Качур у деклараціях за 2013 та 2014 роки не вказує інформації про те, що йому на праві користування (проживання) належить квартира площею 69,3 кв.м з 2002 року, про що вказано в декларації за 2015 рік.

Келеберда, за даними Бігус.інфо, ймовірно фіктивно розлучився аби приховати майно від декларування.

У сюжеті програми йде мова про те, що суддя подавав документи для здійснення заміського будівництва, однак власницею будинку стала дружина судді, з якою він напередодні розлучився. За свідченням консьєржів, пара продовжує жити разом.

Амельохін – суддя Окружного адмінсуду, якому у 2013 році було надано службове житло у Києві.

За даними реєстру судових рішень, суддя подав позов щодо зобов’язання голови суду звернутися із вимогою виключити квартиру із числа службових і передати судді у постійне користування, який було задоволено, а відповідне рішення було виконане.

Також, у 2013 році своїм рішенням Келеберда забороняв ВО "Свобода" та іншим суб’єктам, що реалізують право на мирне зібрання, проводити мітинги біля Гостинного двору, побудованого у 1809 році.

Повідомляється, що Амельохін у складі колегії прийняв постанову, якою узаконив рішення Кабміну про виключення Гостинного двору зі списку пам’ятників архітектури.

Після цього земельну ділянку під будівлею передали для проведення реконструкції будівлі під торгівельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

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