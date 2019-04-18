Активисты движения "ЧЕСНО. Фільтруй суд" сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворила иск миллиардера Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров, недобросовестная.

Об этом говорится на сайте общественного движения 18 апреля.

В частности, речь идет о председательствующем судье Игоря Качура, а также судьях Владимире Келеберде и Виталии Амельохине.

Отмечается, что Качур в декларациях за 2013 и 2014 годы не указывает информации о том, что ему на праве пользования (проживания) принадлежит квартира площадью 69,3 кв.м с 2002 года, о чем указано в декларации за 2015 год.

Келеберда, по данным Бигус.инфо, вероятно фиктивно развелся чтобы скрыть имущество от декларирования.

В сюжете программы идет речь о том, что судья подавал документы для осуществления загородного строительства, однако владелицей дома стала жена судьи, с которой он накануне развелся. По свидетельству консьержей, пара продолжает жить вместе.

Амельохин - судья Окружного админсуда, которому в 2013 году было предоставлено служебное жилье в Киеве.

По данным реестра судебных решений, судья подал иск об обязательстве председателя суда обратиться с требованием исключить квартиру из числа служебных и передать судье в постоянное пользование, который был удовлетворен, а соответствующее решение было выполнено.

Также, в 2013 году своим решением Келеберда запрещал ВО "Свобода" и другим проводить митинги у Гостиного двора, построенного в 1809 году.

Сообщается, что Амельохин в составе коллегии принял постановление, которым узаконил решение Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников архитектуры.

После этого земельный участок под зданием передали для проведения реконструкции здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Напомним: