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ЧЕСНОсуд: Судьи, которые отменили национализацию "Привата", – недобросовестные

Четверг, 18 апреля 2019, 15:24
ЧЕСНОсуд: Судьи, которые отменили национализацию Привата, – недобросовестные

Активисты движения "ЧЕСНО. Фільтруй суд" сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворила иск миллиардера Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров, недобросовестная.

Об этом говорится на сайте общественного движения 18 апреля.

В частности, речь идет о председательствующем судье Игоря Качура, а также судьях Владимире Келеберде и Виталии Амельохине.

Отмечается, что Качур в декларациях за 2013 и 2014 годы не указывает информации о том, что ему на праве пользования (проживания) принадлежит квартира площадью 69,3 кв.м с 2002 года, о чем указано в декларации за 2015 год.

Келеберда, по данным Бигус.инфо, вероятно фиктивно развелся чтобы скрыть имущество от декларирования.

В сюжете программы идет речь о том, что судья подавал документы для осуществления загородного строительства, однако владелицей дома стала жена судьи, с которой он накануне развелся. По свидетельству консьержей, пара продолжает жить вместе.

Амельохин - судья Окружного админсуда, которому в 2013 году было предоставлено служебное жилье в Киеве.

По данным реестра судебных решений, судья подал иск об обязательстве председателя суда обратиться с требованием исключить квартиру из числа служебных и передать судье в постоянное пользование, который был удовлетворен, а соответствующее решение было выполнено.

Также, в 2013 году своим решением Келеберда запрещал ВО "Свобода" и другим проводить митинги у Гостиного двора, построенного в 1809 году.

Сообщается, что Амельохин в составе коллегии принял постановление, которым узаконил решение Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников архитектуры.

После этого земельный участок под зданием передали для проведения реконструкции здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
  • Национальный банк готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПриватбанкисудКоломойский
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