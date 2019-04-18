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Дебати можуть допомогти виборцям "включити голову" – соціолог

Четвер, 18 квітня 2019, 15:42

Директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна переконана, що дебати між кандидатами на посаду президента допоможуть українцям зробити свідомий вибір.

Таку думку вона висловила у четвер під час прес-конференції громадської ініціативи "Виборча Рада UA", повідомляє "Укрінформ".

"Очевидно, що в цей час, який залишався між двома турами, дебати повинні були переконати виборців, а якщо вони свідомі, то взагалі – дати їм поживу для свідомого вибору, щоб, як я люблю говорити, включити голову. Поки, чесно кажучи, ми таких не почули. Можливо, це буде сьогодні, можливо – завтра на стадіоні ми це почуємо", – зазначила Бекешкіна.

При цьому вона акцентувала увагу на небезпеці емоційного вибору, адже за такого підходу виборці можуть згодом зіткнутися з тим, що "кандидат робить не те, що їм вважалося, він повинен робити".

На підкріплення цієї тези соціолог навела дані попередніх досліджень фонду "Демократичні ініціативи".

"Наприклад, якщо взяти такі питання, які, все ж таки, ділять суспільство, як "чи треба Україні бути членом в НАТО?" Я не раз уже говорила, що 37% виборців Зеленського вважали, що треба вступати в НАТО, 33% вважали, що треба зберігати нейтральний статус, а 6% взагалі вважали, що нам потрібен військовий союз з Росією", – каже Бекешкіна.

"Щодо того, чи можна надавати статус автономії нині окупованим територіям Донецької та Луганської областей, серед виборців Зеленського теж немає єдності: 40% вважають, що не можна давати автономію, а 35% вважають, що можна. Це означає, що потім частина виборців буде розчарована і виявиться, що це не те, що думали", - прокоментувала вона.

Зважаючи на це, соціолог переконана, що протягом останніх днів перед другим туром виборів "за такими жорсткими питаннями треба, все-таки, з'ясовувати позицію, а дебати – це, власне, і є з'ясування позиції".

Нагадаємо:

  • Перед другим туром виборів президента 19 квітня між кандидатами заплановані дебати. За законом, вони мають відбутися в студії суспільного телебачення о 20.00.
  • Володимир Зеленський наполягає на дебатах на НСК "Олімпійський" о 19 годині.
  • Петро Порошенко наголошує, що готовий брати участь у всіх раундах дебатів.
  • 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня – і Зеленський вже оголосив про початок поширення квитків на дебати на стадіоні.
  • Переговори щодо деталей формату дебатів ще тривають.
  • 17 квітня голова правління НСТУ Зураб Аласанія розповів про домовленості, досягнуті на зустрічі у Міністерстві внутрішніх справ.

Теми: вибори президента 2019соціологія
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