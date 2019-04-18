Дебаты могут помочь избирателям "включить голову" – социолог
Директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина убеждена, что дебаты между кандидатами на пост президента помогут украинцам сделать осознанный выбор.
Такое мнение она высказала в четверг во время пресс-конференции общественной инициативы "Виборча Рада UA", сообщает "Укринформ".
"Очевидно, что в это время, которое оставалось между двумя турами, дебаты должны были убедить избирателей, а если они сознательные, то вообще – дать им пищу для осознанного выбора, чтобы, как я люблю говорить, включить голову. Пока, честно говоря, мы таких не услышали. Возможно, это будет сегодня, возможно – завтра на стадионе мы это услышим", – отметила Бекешкина.
При этом она акцентировала внимание на опасности эмоционального выбора, ведь при таком подходе избиратели могут впоследствии столкнуться с тем, что "кандидат делает не то, что как им казалось, он должен делать".
В подкрепление этого тезиса социолог привела данные предыдущих исследований фонда "Демократические инициативы".
"Например, если взять такие вопросы, которые, все же, делят общество, как "надо ли Украине быть членом НАТО?" Я не раз говорила, что 37% избирателей Зеленского считали, что надо вступать в НАТО, 33% считали, что нужно сохранять нейтральный статус, а 6% вообще считали, что нам нужен военный союз с Россией", – говорит Бекешкина.
"Относительно того, можно ли предоставлять статус автономии в настоящее время оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей, среди избирателей Зеленского тоже нет единства: 40% считают, что нельзя давать автономию, а 35% считают, что можно. Это значит, что потом часть избирателей будет разочарована и окажется, что это не то, что думали", - прокомментировала она.
Несмотря на это, социолог убеждена, что в последние дни перед вторым туром выборов "по таким жестким вопросам надо, все-таки, выяснять позицию, а дебаты – собственно, и являются выяснением позиции".
Напомним:
- Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного в 20.00.
- Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов.
- Петр Порошенко заявляет, что готов участвовать во всех раундах дебатов.
- 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля - и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
- В штабе Порошенко подчеркивают необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам в целях безопасности, чтобы в фанзоне не было смешанной толпы.
- 17 апреля председатель правления НСТУ Зураб Аласания рассказал о договоренностях, достигнутых на встрече в Министерстве внутренних дел.