Дебаты могут помочь избирателям "включить голову" – социолог

Директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина убеждена, что дебаты между кандидатами на пост президента помогут украинцам сделать осознанный выбор.

Такое мнение она высказала в четверг во время пресс-конференции общественной инициативы "Виборча Рада UA", сообщает "Укринформ".

"Очевидно, что в это время, которое оставалось между двумя турами, дебаты должны были убедить избирателей, а если они сознательные, то вообще – дать им пищу для осознанного выбора, чтобы, как я люблю говорить, включить голову. Пока, честно говоря, мы таких не услышали. Возможно, это будет сегодня, возможно – завтра на стадионе мы это услышим", – отметила Бекешкина.

При этом она акцентировала внимание на опасности эмоционального выбора, ведь при таком подходе избиратели могут впоследствии столкнуться с тем, что "кандидат делает не то, что как им казалось, он должен делать".

В подкрепление этого тезиса социолог привела данные предыдущих исследований фонда "Демократические инициативы".

"Например, если взять такие вопросы, которые, все же, делят общество, как "надо ли Украине быть членом НАТО?" Я не раз говорила, что 37% избирателей Зеленского считали, что надо вступать в НАТО, 33% считали, что нужно сохранять нейтральный статус, а 6% вообще считали, что нам нужен военный союз с Россией", – говорит Бекешкина.

"Относительно того, можно ли предоставлять статус автономии в настоящее время оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей, среди избирателей Зеленского тоже нет единства: 40% считают, что нельзя давать автономию, а 35% считают, что можно. Это значит, что потом часть избирателей будет разочарована и окажется, что это не то, что думали", - прокомментировала она.

Несмотря на это, социолог убеждена, что в последние дни перед вторым туром выборов "по таким жестким вопросам надо, все-таки, выяснять позицию, а дебаты – собственно, и являются выяснением позиции".

Напомним: