ЦИК отложила дебаты на "Общественном"

Центральная избирательная комиссия перенесла начало дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на телеканале "Общественное" с 20:00 на 21:00 в пятницу, 19 апреля.

Об этом сообщили "Украинской правде" в комиссии.

Соответствующее решение было принято на заседании избиркома в четверг. Согласно ему, продлятся дебаты с 21:00 до 22:00.

Таким образом, у кандидатов появляется время, чтобы успеть доехать в студию канала после неофициальных дебатов на стадионе "Олимпийский", которые ожидаются в тот же день с 19:00 до 20:00.

Как пояснили в пресс-службе ЦИК, они согласились немного отложить событие в связи с существующей угрозой, что дебаты на стадионе помешают дебатам на "Общественном" и лишат их "максимальной телевизионной аудитории".

А это, по мнению комиссии, нарушит право избирателей на доступ к информации, необходимой для осуществления осознанного и свободного выбора.

Напомним: