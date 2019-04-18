ЦИК отложила дебаты на "Общественном"
Центральная избирательная комиссия перенесла начало дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на телеканале "Общественное" с 20:00 на 21:00 в пятницу, 19 апреля.
Об этом сообщили "Украинской правде" в комиссии.
Соответствующее решение было принято на заседании избиркома в четверг. Согласно ему, продлятся дебаты с 21:00 до 22:00.
Таким образом, у кандидатов появляется время, чтобы успеть доехать в студию канала после неофициальных дебатов на стадионе "Олимпийский", которые ожидаются в тот же день с 19:00 до 20:00.
Как пояснили в пресс-службе ЦИК, они согласились немного отложить событие в связи с существующей угрозой, что дебаты на стадионе помешают дебатам на "Общественном" и лишат их "максимальной телевизионной аудитории".
А это, по мнению комиссии, нарушит право избирателей на доступ к информации, необходимой для осуществления осознанного и свободного выбора.
Напомним:
- Зеленский и Порошенко договорились провести дебаты на "Олимпийском" 19 апреля с 19 до 20 часов. В этот же день с 20 до 21 часов также должны были состояться официальные дебаты кандидатов в студии "Общественного телевидения".
- Поскольку оба события почти совпадали во времени, представитель Порошенко в ЦИК попросил комиссию внести изменения в положение о дебатах на "Общественном" и перенести время их проведения так, чтобы президент успел принять участие в дебатах и на НСК "Олимпийский", и на телеканале.
- Ранее Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился. Но в НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в их студии.
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