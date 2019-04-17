ЦВК просять змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон

Представник кандидата у президенти Петра Порошенка у ЦВК просить Комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК "Олімпійський" та на "Суспільному".

Про це на брифінгу 17 квітня заявив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Оскільки є закон, який вимагає дебатів на "Суспільному", є відповідні інструкція ЦВК, то сьогодні від імені нашого кандидата його представник у ЦВК Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів", - сказав він.

Медведєв пояснив, що це роблять для того, щоб змінили час проведення дебатів на "Суспільному" так, щоб президент міг бути присутнім і на стадіоні, і в студії.

"Наш опонент відмовився від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на "Суспільному", і наполягає, що має бути саме 19:00. Хоча ми так думаємо, що 19 година поставлена спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко має на 20:00 поїхати на "Суспільне", і ніби він через це не зміг би взяти участь у дебатах о 19 годині", - сказав Медведєв.

Він додав, що Порошенко "готовий бути і там, і там".

"Тому, щоб розставити всі крапки над і, ми звертаємося до ЦВК, щоб так сформували вечірній графік, щоб Порошенко міг бути на дебатах на стадіоні з Зеленським і взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством", - підсумував Медведєв.

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