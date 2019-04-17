ЦВК просять змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон
Представник кандидата у президенти Петра Порошенка у ЦВК просить Комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК "Олімпійський" та на "Суспільному".
Про це на брифінгу 17 квітня заявив представник штабу Порошенка Олег Медведєв.
"Оскільки є закон, який вимагає дебатів на "Суспільному", є відповідні інструкція ЦВК, то сьогодні від імені нашого кандидата його представник у ЦВК Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів", - сказав він.
Медведєв пояснив, що це роблять для того, щоб змінили час проведення дебатів на "Суспільному" так, щоб президент міг бути присутнім і на стадіоні, і в студії.
"Наш опонент відмовився від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на "Суспільному", і наполягає, що має бути саме 19:00. Хоча ми так думаємо, що 19 година поставлена спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко має на 20:00 поїхати на "Суспільне", і ніби він через це не зміг би взяти участь у дебатах о 19 годині", - сказав Медведєв.
Він додав, що Порошенко "готовий бути і там, і там".
"Тому, щоб розставити всі крапки над і, ми звертаємося до ЦВК, щоб так сформували вечірній графік, щоб Порошенко міг бути на дебатах на стадіоні з Зеленським і взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством", - підсумував Медведєв.
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Нагадаємо:
- Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.
- Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.
- В НСТУ заявили, що дебати мають проходити в студії НСТУ.
- Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.
- У штабі Володимира Зеленського пропонують проводити дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський" та профінансувати їх за рахунок виборчих фондів претендентів на посади глави держави.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наполягає, що відповідно до закону офіційні дебати можуть бути лише в студії НСТУ.
- У Зеленського заявили, що дебати на стадіоні коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.
- Увечері 17 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський оголосив про початок поширення квитків на дебати, відзначивши, що доступ буде вільним, через реєстрацію на сайті. Водночас під час спроб завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідав.
- Також у Зеленського повідомляли, що дебати на НСК "Олімпійський" будуть проходити на двох сценах по різні боки стадіону.
- 17 квітня у Порошенка також почали кликати людей на стадіон - наразі просять заповнити анкету.
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