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Штаб Порошенка відповів команді Зеленського, хто є "маріонеткою Коломойського"

Четвер, 18 квітня 2019, 17:44

Речник виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що команда Володимира Зеленського перекрутила все з ніг на голову і відповідь на питання: "хто є маріонеткою Коломойського" вже відома.

Про це він сказав на брифінгу у четвер.

"Дивує реакція штабу Зеленського. Вони як завжди повернули все з ніг на голову. Бо якщо штаб Зеленського ставить питання: "Хто є маріонеткою Коломойського?", то президент Порошенко очевидно відповів на це питання ще в ніч з 31 березня на 1 квітня", - сказав Медведєв.

За його словами, відтоді кожен день приносить все нову і нову інформацію, яка підтверджує правоту Порошенка та його оцінок.

"І якщо раніше про такі зв'язки було відомо особливо проінформованим, то сьогодні вони очевидні всьому суспільству. Та, власне кажучи, їх вже ніхто і не приховує", - сказав представник штабу Порошенка.

При цьому він наголосив, що з державою наразі судиться найвпливовіший і найавторитетніший член команди Зеленського.

"Можливо впливовіший за самого Володимира Олександровича", - додав Медведєв.

Він зазначив, що у своєму звернені до українців Порошенко доволі жорстко висловився щодо рішення суду відносно "Приватбанку".

Нагадаємо:

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському  загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.
  • У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського, якого пов’язують з мільярдером Ігорем Коломойським, відреагували на рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".
  • "Судова реформа імені Порошенка в дії. Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд Приватбанку. Одне питання: Так, хто ж все таки, маріонетка Коломойського?", - написали в команді Зеленського.
  • В одній із прес-конференцій президент Петро Порошенко запитав, чи не є його опонент у другому турі виборів глави держави "маріонеткою Коломойського".

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленськийКоломойський
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