Штаб Порошенко ответил команде Зеленского, кто является "марионеткой Коломойского"

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Четверг, 18 апреля 2019, 17:44

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что команда Владимира Зеленского перевернула все с ног на голову и ответ на вопрос: "кто является марионеткой Коломойского" уже известен.

Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"Удивляет реакция штаба Зеленского. Они как всегда вывернули все с ног на голову. Потому что если штаб Зеленского задает вопрос: "Кто является марионеткой Коломойского?", то президент Порошенко очевидно ответил на этот вопрос еще в ночь с 31 марта на 1 апреля", - сказал Медведев.

По его словам, с тех пор каждый день приносит все новую и новую информацию, которая подтверждает правоту Порошенко и его оценок.

"И если раньше о таких связях было известно особенно проинформированным, то сегодня они очевидны всему обществу. Да, собственно говоря, их уже никто и не скрывает", - сказал представитель штаба Порошенко.

При этом он отметил, что с государством пока судится влиятельный и авторитетный член команды Зеленского.

"Возможно влиятельнее самого Владимира Александровича", - добавил Медведев.

Он отметил, что в своем обращении к украинцам Порошенко довольно жестко высказался о решении суда относительно "Приватбанка".

Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому угрожает Украине дефолтом и экономическим кризисом.
  • В команде кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировали на решение Окружного админсуда о признании незаконным национализации "ПриватБанка".
  • "Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд Приватбанка. Один вопрос: Так, кто же все-таки, марионетка Коломойского?", - написали в команде Зеленского.
  • В одной из пресс-конференций президент Петр Порошенко спросил, не является ли его оппонент во втором туре выборов главы государства "марионеткой Коломойского".

Яна Миланова, УП

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Темы: Порошенко Зеленский Коломойский


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