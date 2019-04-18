Штаб Порошенко ответил команде Зеленского, кто является "марионеткой Коломойского"

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что команда Владимира Зеленского перевернула все с ног на голову и ответ на вопрос: "кто является марионеткой Коломойского" уже известен.

Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"Удивляет реакция штаба Зеленского. Они как всегда вывернули все с ног на голову. Потому что если штаб Зеленского задает вопрос: "Кто является марионеткой Коломойского?", то президент Порошенко очевидно ответил на этот вопрос еще в ночь с 31 марта на 1 апреля", - сказал Медведев.

По его словам, с тех пор каждый день приносит все новую и новую информацию, которая подтверждает правоту Порошенко и его оценок.

"И если раньше о таких связях было известно особенно проинформированным, то сегодня они очевидны всему обществу. Да, собственно говоря, их уже никто и не скрывает", - сказал представитель штаба Порошенко.

При этом он отметил, что с государством пока судится влиятельный и авторитетный член команды Зеленского.

"Возможно влиятельнее самого Владимира Александровича", - добавил Медведев.

Он отметил, что в своем обращении к украинцам Порошенко довольно жестко высказался о решении суда относительно "Приватбанка".

Напомним: