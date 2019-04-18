Штаб Порошенко ответил команде Зеленского, кто является "марионеткой Коломойского"
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что команда Владимира Зеленского перевернула все с ног на голову и ответ на вопрос: "кто является марионеткой Коломойского" уже известен.
Об этом он сказал на брифинге в четверг.
"Удивляет реакция штаба Зеленского. Они как всегда вывернули все с ног на голову. Потому что если штаб Зеленского задает вопрос: "Кто является марионеткой Коломойского?", то президент Порошенко очевидно ответил на этот вопрос еще в ночь с 31 марта на 1 апреля", - сказал Медведев.
По его словам, с тех пор каждый день приносит все новую и новую информацию, которая подтверждает правоту Порошенко и его оценок.
"И если раньше о таких связях было известно особенно проинформированным, то сегодня они очевидны всему обществу. Да, собственно говоря, их уже никто и не скрывает", - сказал представитель штаба Порошенко.
При этом он отметил, что с государством пока судится влиятельный и авторитетный член команды Зеленского.
"Возможно влиятельнее самого Владимира Александровича", - добавил Медведев.
Он отметил, что в своем обращении к украинцам Порошенко довольно жестко высказался о решении суда относительно "Приватбанка".
Напомним:
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
- Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
- Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому угрожает Украине дефолтом и экономическим кризисом.
- В команде кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировали на решение Окружного админсуда о признании незаконным национализации "ПриватБанка".
- "Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд Приватбанка. Один вопрос: Так, кто же все-таки, марионетка Коломойского?", - написали в команде Зеленского.
- В одной из пресс-конференций президент Петр Порошенко спросил, не является ли его оппонент во втором туре выборов главы государства "марионеткой Коломойского".
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