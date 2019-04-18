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У КС відклали розгляд люстрації після повідомлень про зустріч юриста Зеленського з главою суду

Четвер, 18 квітня 2019, 18:42

Конституційний суд відклав засідання, на якому повинен був обговорюватися закон "Про очищення влади", і на якому люстрацію могли визнати неконституційною.

Про це повідомляється на сайті суду.

"Розгляд справи відкладено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають "Схеми", розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час.

У прес-службі журналістам відмовились надати детальніші роз'яснення, чому заплановане засідання не відбулось.

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Нагадаємо:

  • 17 квітня журналісти програми "Схеми" розповіли, що Радник-юрист у штабі кандидата Володимира Зеленського Андрій Богдан, який потрапляє під обмеження люстраційного закону, 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, де, ймовірно, мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.
  • 11 квітня "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСлюстрація
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