У КС відклали розгляд люстрації після повідомлень про зустріч юриста Зеленського з главою суду
Конституційний суд відклав засідання, на якому повинен був обговорюватися закон "Про очищення влади", і на якому люстрацію могли визнати неконституційною.
Про це повідомляється на сайті суду.
"Розгляд справи відкладено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають "Схеми", розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час.
У прес-службі журналістам відмовились надати детальніші роз'яснення, чому заплановане засідання не відбулось.
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Нагадаємо:
- 17 квітня журналісти програми "Схеми" розповіли, що Радник-юрист у штабі кандидата Володимира Зеленського Андрій Богдан, який потрапляє під обмеження люстраційного закону, 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, де, ймовірно, мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.
- 11 квітня "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці кандидата у президенти супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
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