У КС відклали розгляд люстрації після повідомлень про зустріч юриста Зеленського з главою суду

Конституційний суд відклав засідання, на якому повинен був обговорюватися закон "Про очищення влади", і на якому люстрацію могли визнати неконституційною.

Про це повідомляється на сайті суду.

"Розгляд справи відкладено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають "Схеми", розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час.

У прес-службі журналістам відмовились надати детальніші роз'яснення, чому заплановане засідання не відбулось.

Читайте також: Адвокат Андрій Богдан: Коломойський не відмовився від Корбана

Нагадаємо: