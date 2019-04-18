В КС отложили рассмотрение люстрации после сообщений о встрече юриста Зеленского с главой суда
Четверг, 18 апреля 2019, 18:42
Конституционный суд отложил заседание, на котором должен был обсуждаться закон "Об очистке власти", и на котором люстрацию могли признать неконституционной.
Об этом сообщается на сайте суда.
"Рассмотрение дела отложено", - говорится в сообщении.
Как отмечают "Схемы", рассмотрение этого вопроса было назначено на 18 апреля на 10 утра, но было перенесено на неопределенное время.
В пресс-службе журналистам отказались предоставить детальные разъяснения, почему запланированное заседание не состоялось.
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Напомним:
- 17 апреля журналисты программы "Схемы" рассказали, что советник-юрист в штабе кандидата Владимира Зеленского Андрей Богдан, который попадает под ограничения люстрационного закона, 13 апреля марта тайно посещал Конституционный суд, где, вероятно, встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком.
- 11 апреля "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.
- Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.