В КС отложили рассмотрение люстрации после сообщений о встрече юриста Зеленского с главой суда

Конституционный суд отложил заседание, на котором должен был обсуждаться закон "Об очистке власти", и на котором люстрацию могли признать неконституционной.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Рассмотрение дела отложено", - говорится в сообщении.

Как отмечают "Схемы", рассмотрение этого вопроса было назначено на 18 апреля на 10 утра, но было перенесено на неопределенное время.

В пресс-службе журналистам отказались предоставить детальные разъяснения, почему запланированное заседание не состоялось.

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Напомним: