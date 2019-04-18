Порошенко скликав нараду РНБО через рішення суду щодо "Приватбанку"

Президент Петро Порошенко заявив, що скликав нараду в РНБО через рішення суду, який задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Про це він написав у Twitter.

"Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00", - повідомив Порошенко.

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