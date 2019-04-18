Порошенко созвал совещание СНБО из-за решения суда о "Приватбанке"

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Четверг, 18 апреля 2019, 20:19

Президент Петр Порошенко заявил, что созвал совещание в СНБО из-за решения суда, который удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

Об этом он написал в Twitter.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - сообщил Порошенко.

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Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • В команде кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировали на решение Окружного админсуда о признании незаконным национализации "ПриватБанка".
  • "Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд Приватбанка. Один вопрос: Так, кто же все-таки, марионетка Коломойского?", - написали в команде Зеленского.
  • В одной из пресс-конференций президент Петр Порошенко спросил, не является ли его оппонент во втором туре выборов главы государства "марионеткой Коломойского".

Украинская правда

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Темы: Порошенко СНБО Приват


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