Порошенко созвал совещание СНБО из-за решения суда о "Приватбанке"

Президент Петр Порошенко заявил, что созвал совещание в СНБО из-за решения суда, который удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

Об этом он написал в Twitter.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - сообщил Порошенко.

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Напомним: