Звіт Мюллера: Манафорт обговорював "автономну республіку" на Донбасі на чолі з Януковичем

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Четвер, 18 квітня 2019, 21:01

Колишній політтехнолог Партії регіонів і керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт разом із колишнім російським розвідником Костянтином Килимником обговорювали план щодо створення автономної республіки на окупованих територіях Донбасу, яку б очолив президент-утікач Віктор Янукович.

Про це повідомляється в опублікованому звіті спецпрокурора Роберта Мюллера.

У документі зазначається, що у 2016 році Килимник написав електронного листа Манафорту, в якому розповів, що у під час поїздки у Москву (де на той час проживав Янукович – УП) він "зустрівся з чоловіком", маючи на увазі українського президента-утікача.

Пізніше того ж року Килимник зустрівся з Манафортом у США.

"Спочатку, Манафорт і Килимник обговорювали план вирішення триваючих політичних проблем в Україні завдяки створенню автономної республіки у її індустріалізованому східному регіоні Донбасу (маючи на увазі ОРДЛО – УП) і обрати вигнаного у 2014 році українського президента Януковича головою республіки", - йдеться у доповіді Мюллера.

Цей план, як пізніше зазначав Манафорт, передбачав таємні способи контролю Росією східного регіону (України - УП).

Манафорт заявив, що якщо б він не перервав цю дискусію, Килимник попросив би Манафорта переконати Трампа у цьому мирному плані і Янукович очікував би від Манафорта, щоб той задіяв свої зв’язки у Європі та Україні для втілення цього плану.

"Манафорт від початку розповів прокурорам, що сказав Килимнику про те, що план був божевільним, обговорення припинилися, і що він більше не пригадував, щоб Килимник просив Манафорта переглянути план після їхньої зустрічі 2 серпня", - зазначають прокурори.

Однак прокурори показали йому інші електронні листи, у яких Килимник знову піднімав питання з "мирного плану" і Манафорт погодився, що пізніше ще були намагання обговорити цей план.

Нагадаємо:

  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.
  • За підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
  • Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.

Марія Думанська, УП

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Теми: Манафорт Янукович ОРДЛО Донбас


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