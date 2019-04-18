Отчет Мюллера: Манафорт обсуждал "автономную республику" на Донбассе во главе с Януковичем

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Четверг, 18 апреля 2019, 21:01

Бывший политтехнолог Партии регионов и руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт вместе с бывшим российским разведчиком Константином Килимником обсуждали план по созданию автономной республики на оккупированных территориях Донбасса, которую возглавил беглый президент Виктор Янукович.

Бывший политтехнолог Партии регионов и руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт вместе с бывшим российским разведчиком Константином Килимником обсуждали план по созданию автономной республики на оккупированных территориях Донбасса, которую возглавил беглый президент Виктор Янукович.

Об этом сообщается в опубликованном отчете спецпрокурора Роберта Мюллера.

В документе отмечается, что в 2016 году Килимник написал электронное письмо Манафорту, в котором рассказал, что в ходе поездки в Москву (где в то время проживал Янукович – УП) он "встретился с человеком", имея в виду украинского президента-беглеца.

Позже в том же году Килимник встретился с Манафортом в США.

"Сначала, Манафорт и Килимник обсуждали план решения продолжающихся политических проблем в Украине благодаря созданию автономной республики в ее индустриализованного восточном регионе Донбасса (имея в виду ОРДЛО – УП) и выбрать изгнанного в 2014 году украинского президента Януковича главой республики", – говорится в докладе Мюллера.

Этот план, как позже отмечал Манафорт, предусматривал тайные способы контроля Россией восточного региона (Украины – УП).

Манафорт заявил, что если бы он не прервал эту дискуссию, Килимник попросил бы Манафорта убедить Трампа в этом мирном плане и Янукович ожидал бы от Манафорта, чтобы тот использовал свои связи в Европе и Украине для воплощения этого плана.

"Манафорт от начала рассказал прокурорам, что сказал Килимнику о том, что план был сумасшедшим, обсуждения прекратились, и он больше не вспоминал, чтобы Килимник просил Манафорта пересмотреть план после их встречи 2 августа", – отмечают прокуроры.

Однако прокуроры показали ему другие электронные письма, в которых Килимник снова поднимал вопрос с "мирного плана" и Манафорт согласился, что позже еще были попытки обсудить этот план.

Напомним:

  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • По итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Мария Думанская, УП

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Темы: Манафорт Янукович ОРДЛО Донбасс


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