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Через дебати на "Олімпійському" три станції метро працюють з обмеженням

П'ятниця, 19 квітня 2019, 12:55

У зв'язку із проведенням дебатів кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський" змінений графік роботи трьох станцій метро, зокрема, "Олімпійська", "Палац Спорту", "Льва Толстого".

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що станція метро "Олімпійська" не працює на вхід та вихід, станція "Палац спорту" - на вихід, а станція "Льва Толстого" - на вхід.

Повідомляється, що обмеження діятимуть до закінчення запланованих заходів на НСК "Олімпійський".  

У Київському метрополітені" додали, що найближчі вулиці до Олімпійського стадіону перекриті для руху транспорту.

За попередніми даними у звичайному режимі станції запрацюють пізно ввечері.

Нагадаємо:

  • Зранку у п'ятницю до НСК "Олімпійський" вже прибули підрозділи поліції, а також кілька фур з телевізійним обладнанням.
  • Також перекритий рух транспорту по Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановлюють рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.
  • 18 квітня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
  • Згодом стало відомо, які вулиці будуть перекриті через дебати.

Українська правда

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Теми: метрополіціядебати
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