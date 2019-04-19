Через дебати на "Олімпійському" три станції метро працюють з обмеженням
П'ятниця, 19 квітня 2019, 12:55
У зв'язку із проведенням дебатів кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський" змінений графік роботи трьох станцій метро, зокрема, "Олімпійська", "Палац Спорту", "Льва Толстого".
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Зазначається, що станція метро "Олімпійська" не працює на вхід та вихід, станція "Палац спорту" - на вихід, а станція "Льва Толстого" - на вхід.
Повідомляється, що обмеження діятимуть до закінчення запланованих заходів на НСК "Олімпійський".
У Київському метрополітені" додали, що найближчі вулиці до Олімпійського стадіону перекриті для руху транспорту.
За попередніми даними у звичайному режимі станції запрацюють пізно ввечері.
Нагадаємо:
- Зранку у п'ятницю до НСК "Олімпійський" вже прибули підрозділи поліції, а також кілька фур з телевізійним обладнанням.
- Також перекритий рух транспорту по Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановлюють рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.
- 18 квітня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
- Згодом стало відомо, які вулиці будуть перекриті через дебати.
Українська правда