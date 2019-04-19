Через дебати на "Олімпійському" три станції метро працюють з обмеженням

У зв'язку із проведенням дебатів кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський" змінений графік роботи трьох станцій метро, зокрема, "Олімпійська", "Палац Спорту", "Льва Толстого".

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що станція метро "Олімпійська" не працює на вхід та вихід, станція "Палац спорту" - на вихід, а станція "Льва Толстого" - на вхід.

Повідомляється, що обмеження діятимуть до закінчення запланованих заходів на НСК "Олімпійський".

У Київському метрополітені" додали, що найближчі вулиці до Олімпійського стадіону перекриті для руху транспорту.

За попередніми даними у звичайному режимі станції запрацюють пізно ввечері.

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