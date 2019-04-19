Из-за дебатов на "Олимпийском" три станции метро работают с ограничением
В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" изменен график работы трех станций метро, в частности, "Олимпийская", "Палац Спорту", "Льва Толстого".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что станция метро "Олимпийская" не работает на вход и выход, станция "Дворец спорта" - на выход, а станция "Льва Толстого" - на вход.
Сообщается, что ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на НСК "Олимпийский".
В "Киевском метрополитене" добавили, что ближайшие улицы до Олимпийского стадиона перекрыты для движения транспорта.
По предварительным данным в обычном режиме станции заработают поздно вечером.
Напомним:
- Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
- Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
- 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
- Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты.
- Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного в 20.00.
- Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов.
- Петр Порошенко заявляет, что готов участвовать во всех раундах дебатов.
- 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля - и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
- Переговоры относительно формата, регламента и времени продолжаются.
- В штабе Порошенко подчеркивают необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам в целях безопасности, чтобы в фанзоне не было смешанной толпы.
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