Из-за дебатов на "Олимпийском" три станции метро работают с ограничением
Пятница, 19 апреля 2019, 12:55
В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" изменен график работы трех станций метро, в частности, "Олимпийская", "Палац Спорту", "Льва Толстого".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что станция метро "Олимпийская" не работает на вход и выход, станция "Дворец спорта" - на выход, а станция "Льва Толстого" - на вход.
Сообщается, что ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на НСК "Олимпийский".
В "Киевском метрополитене" добавили, что ближайшие улицы до Олимпийского стадиона перекрыты для движения транспорта.
По предварительным данным в обычном режиме станции заработают поздно вечером.
Напомним:
- Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
- Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
- 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
- Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты.
Украинская правда