Из-за дебатов на "Олимпийском" три станции метро работают с ограничением

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Пятница, 19 апреля 2019, 12:55

В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" изменен график работы трех станций метро, в частности, "Олимпийская", "Палац Спорту", "Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что станция метро "Олимпийская" не работает на вход и выход, станция "Дворец спорта" - на выход, а станция "Льва Толстого" - на вход.

Сообщается, что ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на НСК "Олимпийский".

В "Киевском метрополитене" добавили, что ближайшие улицы до Олимпийского стадиона перекрыты для движения транспорта.

По предварительным данным в обычном режиме станции заработают поздно вечером.

Напомним:

  • Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
  • Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
  • 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
  • Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты.
  • Перед вторым туром выборов президента 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии общественного в 20.00.
  • Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов.
  • Петр Порошенко заявляет, что готов участвовать во всех раундах дебатов.
  • 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля - и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
  • Переговоры относительно формата, регламента и времени продолжаются.
  • В штабе Порошенко подчеркивают необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам в целях безопасности, чтобы в фанзоне не было смешанной толпы.

Украинская правда

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Темы: метро полиция дебаты


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