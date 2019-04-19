Из-за дебатов на "Олимпийском" три станции метро работают с ограничением

В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" изменен график работы трех станций метро, в частности, "Олимпийская", "Палац Спорту", "Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что станция метро "Олимпийская" не работает на вход и выход, станция "Дворец спорта" - на выход, а станция "Льва Толстого" - на вход.

Сообщается, что ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на НСК "Олимпийский".

В "Киевском метрополитене" добавили, что ближайшие улицы до Олимпийского стадиона перекрыты для движения транспорта.

По предварительным данным в обычном режиме станции заработают поздно вечером.

Напомним: