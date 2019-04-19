Побачити все: оприлюднили повний розклад телетрансляції обох дебатів

Телекомпанія "Суспільне мовлення" оприлюднила повну телепрограмму неофіційних дебатів на столичному стадіоні "Олімпійський" і національних дебатів в студії НСТУ.

Про це написала у Facebook ведуча національного мовника Мирослава Барчук.

За її словами, порядок появи подій в ефірі каналу "UA:Перший" виглядає наступним чином:

- 19:00 п'ятниці - початок трансляції зі НСК "Олміпійський".

Як уже повідомлялося, тут ведучими будуть журналісти Андрій Куликов, запропонований штабом Порошенка, та Олена Фроляк від штабу Зеленського.

Дебати почнуться з 5-хвилинних промов кожного із кандидатів, після цього кожен відповість на 3 запитання модераторів, матиме по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.

Від Порошенка і Зеленського буде по 3 артисти, які виступатимуть по черзі, поки на стадіон будуть заходити люди.

- 20:00 - коли на стадіоні все закінчується, починається трансляція зі студії "Суспільного". Тут - ведучі Барчук і Павел Казарин, журналісти, експерти, редактори видань. Гість – спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Діляться враженнями від подій на "Олімпійському".

Далі присутні обговорюють, що буде після президентських виборів, хто зацікавлений у дочасних парламентських виборах, які перспективи законів про мову і про імпічмент та інше.

"Динамічна розмова у форматі "Зворотного відліку". 30 сек. на запитання, 60 сек. на відповідь", - зауважила Барчук.

- 21:00 - починаються національні дебати в студії. 60 хв. Ведуча лише Мирослава Барчук, оскільки законом передбачений лише один ведучий.

Журналістка пояснила, що якщо сюди прийде лише Порошенко, йому запропонують замість години агітації відповісти на питання громадських активістів та лідерів суспільної думки у рамках флешмобу "Є питання" (це спільна ініціатива "Громадського", "Української правди" та руху "Чесно"). Він матиме право вибрати форму агітації.

Якщо прийдуть обидва кандидати, відбудуться повноцінні національні дебати.

- 22:20 – до Барчук приєднується її колега Казарін і, якщо кандидати погодяться лишитись в студії до півночі (запрошували обох), бесіда продовжиться у "жорсткому динамічному форматі" питань і відповідей.