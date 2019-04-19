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Увидеть все: опубликовано полное расписание телетрансляции обоих дебатов

Пятница, 19 апреля 2019, 15:47

Телекомпания "Общественное вещание" обнародовала полную телепрограмму неофициальных дебатов на столичном стадионе "Олимпийский" и национальных дебатов в студии НОТУ.

Об этом написала в Facebook ведущая национального вещателя Мирослава Барчук.

По ее словам, порядок появления событий в эфире канала "UA:Перший" выглядит следующим образом:

- 19:00 пятницы - начало трансляции с НСК "Олмипийський".

Как уже сообщалось, здесь ведущими будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

- 20:00 - когда на стадионе все заканчивается, начинается трансляция из студии "Суспильного". Здесь - ведущие Барчук и Павел Казарин, журналисты, эксперты, редакторы изданий. Гость - спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Делятся впечатлениями от событий на "Олимпийском".

Далее присутствующие обсуждают, что будет после президентских выборов, кто заинтересован в досрочных парламентских выборах, перспективы законов о языке и об импичменте и прочее.

"Динамичный разговор в формате "Обратного отсчета". 30 сек. на вопрос, 60 сек. на ответ", - отметила Барчук.

- 21:00 - начинаются национальные дебаты в студии. 60 мин. Ведущая только Мирослава Барчук, поскольку законом предусмотрен только один ведущий.

Журналистка объяснила, что если сюда придет только Порошенко, ему предложат вместо часа агитации ответить на вопрос общественных активистов и лидеров общественного мнения в рамках флешмоба "Есть вопросы" (это совместная инициатива "Громадського", "Украинской правды" и движения "Честно"). Он имеет право выбрать форму агитации.

Если придут оба кандидата, состоятся полноценные национальные дебаты.

- 22:20 – к Барчук присоединяется ее коллега Казарин и, если кандидаты согласятся остаться в студии до полуночи (приглашали обоих), беседа продолжается в "жестком динамичном формате" вопросов и ответов.

Украинская правда

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Темы: дебатывыборы президента 2019Порошенкожелезная дорогателевидение
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