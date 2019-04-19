Справа про підкуп виборців: мера з Київщини підозрюють у розкраданні

Генпрокуратура оголосила підозру в привласненні коштів і незаконному заволодінні документами меру Василькова Київської області.

Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що чиновнику повідомили про підозру 19 квітня.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27 (організація або керування злочином), ч. 1 ст. 357(незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).

Національна поліція розслідує можливий підкуп виборців. Правоохоронці кажуть, що в ході розслідування встановили факти розтрати державних коштів та привласнення документів посадовцями Васильківської міської ради.

"В січні-лютому 2019 року вони безпідставно виплатили матеріальну допомогу окремим громадянам та умисно приховували офіційні документи, аби унеможливити встановлення цих розтрат", – зазначив Максим Цуцкірідзе.

На даний час проводяться слідчі дії.

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