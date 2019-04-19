Справа про підкуп виборців: мера з Київщини підозрюють у розкраданні

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 17:19

Генпрокуратура оголосила підозру в привласненні коштів і незаконному заволодінні документами меру Василькова Київської області.

Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що чиновнику повідомили про підозру 19 квітня.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27 (організація або керування злочином), ч. 1 ст. 357(незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).

Національна поліція розслідує можливий підкуп виборців. Правоохоронці кажуть, що в ході розслідування встановили факти розтрати державних коштів та привласнення документів посадовцями Васильківської міської ради.

"В січні-лютому 2019 року вони безпідставно виплатили матеріальну допомогу окремим громадянам та умисно приховували офіційні документи, аби унеможливити встановлення цих розтрат", – зазначив Максим Цуцкірідзе.

На даний час проводяться слідчі дії.

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Нагадаємо:

  • Раніше журналісти розповідали, що у місцевих бюджетах на 2019 рік у декількох регіонах України, зокрема, у Василькові, різко збільшилися суми на адресну допомогу населенню, яка використовується як підкуп виборців.
  • У МВС заявляли, що виборцям, які отримували матеріальну допомогу, в тому числі у Василькові, телефонували із закликом "правильно" проголосувати.
  • Глава МВС Арсен Аваков заявив, що заступник начальника виборчого штабу Петра Порошенка Сергій Березенко фігурує у кримінальних провадженнях щодо порушень виборчого законодавства, де його називають організатором схем.
  • Також Аваков говорив, що Березенко є фігурантом кримінальних проваджень за заявами мінімум двох кандидатів у президенти.
  • Журналісти виявили, що громадські організації, які під виглядом соціальних опитувань провели збір особистих даних виборців для підкупу, пов’язані із Березенком.
  • 23 лютого Березенко заявив, що чекає вибачень від Авакова за "поширення недостовірної інформації яка принижує честь, гідність та політичну репутацію".

Українська правда

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