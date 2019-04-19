Дело о подкупе избирателей: мэра с Киевщины подозревают в хищении
Генпрокуратура объявила подозрение в присвоении средств и незаконном завладении документами мэру Василькова Киевской области.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел.
Отмечается, что чиновнику сообщили о подозрении 19 апреля.
Ему инкриминируют ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 (организация или управления преступлением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).
Национальная полиция расследует возможный подкуп избирателей. Правоохранители говорят, что в ходе расследования установили факты растраты государственных средств и присвоение документов должностными лицами Васильковского городского совета.
"В январе-феврале 2019 они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", – отметил Максим Цуцкиридзе.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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Напомним:
- Ранее журналисты рассказывали, что в местных бюджетах на 2019 года в нескольких регионах Украины, в частности, в Василькове, резко увеличились суммы на адресную помощь населению, которая используется как подкуп избирателей.
- В МВД заявляли, что избирателям, которые получали материальную помощь от местных властей, в том числе Василькове, звонят с призывом "правильно" проголосовать.
- Глава МВС Арсен Аваков заявил, что заместитель начальника избирательного штаба Петра Порошенко Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- Также Аваков говорил, что Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты.
- Журналисты обнаружили, что общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связаны Березенко.
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".