Дело о подкупе избирателей: мэра с Киевщины подозревают в хищении

Генпрокуратура объявила подозрение в присвоении средств и незаконном завладении документами мэру Василькова Киевской области.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

Отмечается, что чиновнику сообщили о подозрении 19 апреля.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 (организация или управления преступлением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

Национальная полиция расследует возможный подкуп избирателей. Правоохранители говорят, что в ходе расследования установили факты растраты государственных средств и присвоение документов должностными лицами Васильковского городского совета.

"В январе-феврале 2019 они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", – отметил Максим Цуцкиридзе.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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