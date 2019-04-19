"Схеми" спіймали Зеленського на брехні про його поїздки в РФ
Під час дебатів з Петром Порошенком Володимир Зеленський заявив, що не був у Росії з початку війни, але у травні-червні 2014 року він літав в РФ.
Про це повідомляють "Схеми".
"Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні "Олімпійський" заявив про те, що він "не був в Росії з початку війни, це брехня". При цьому, ще у травні-червні 2014 року він 4 рази літав у Росію – про це свідчать дані про його перетин кордону, які наводять журналісти програми "Схеми", - йдеться у повідомленні.
За їхньою інформацією, Володимир Зеленський вилітав із Києва у Москву 7 травня 2014 року і повертався 19 травня.
Наступного дня він знову вилетів у Шереметьєво, звідки повернувся 25 травня.
Через шість днів знову вилетів у Москву і повернувся 2 червня 2014 року.
Востаннє Володимир Зеленський вилітав напряму в Росію 4 червня і повернувся 12 червня 2014 року з московського Домодєдово.
Нагадаємо:
- 27 лютого 2014 року були захоплені Верхована Рада Криму і Рада міністрів півострова.
- У першій половині квітня 2014 року окупанти почали захоплювати міста на Донбасі.
- 13 квітня 2014 року була офіційного оголошена антитерористична операція.
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