Зеленський і Порошенко завершили дебати кожен на своїй хвилі

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 20:17
Михайло Марків, АП

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі, а його опонент Петро Порошенко – не допустити повернення олігархату.

Вони завершили дебати, звертаючись до аудиторії, а не один до одного.  

Зеленський, відповідаючи на раніше поставлене питання Порошенка,щодо його цінностей і бачення держави, сказав: "Наші принципи – рівність всіх перед законом, зняття недоторканності, закон про імпічмент".

"Щодо медичної реформи. Якщо якісних ліків немає, доступних цін немає, умов в лікарнях, грошей немає, нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа? З приводу доріг мені немає що сказати, бо їх немає", – заявив шоумен.

"З приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити", – пообіцяв він.

Зеленський так і не відповів Порошенку, чи піде на офіційні дебати на "Суспільному".

Порошенко у свою хвилину сказав: "Друзі, вони не бачать, що зроблено за 5 років. Вони намагаються перетягнути це на будь-які інші напрямки".

"Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб повернути Крим в Україну, щоб захистити український Донбас, щоб захистити Україну від популізму і російських фейків", – сказав чинний президент

"Ми з вами не допустимо повернення олігархату і повернення втікачів в Україну!", – заявив Порошенко.  

"Ми спільно продовжимо наш рух вперед, бо ми знаємо що і знаємо як робити! І наша оновлена команда обов’язково переможе!", – пообіцяв він.

Насамкінець Порошенко закликав не порушувати традицію і завершити зустріч виконанням Гімну України.

Цього разу Зеленський не співав Гімн, як на початку, – він поцілував дружину просто на сцені й почав комунікувати з публікою жестами.

А Порошенко з дружиною і членами його команди таки заспівав Гімн України а капела.

На запитання до кандидатів було 36 хвилин: на кожну відповідь було по 4 хвилини. На вступне слово Зеленський і Порошенко мали по 5 хвилин, на заключну репліку – по 1 хвилині замість 30 секунд, адже вони заощадили час впродовж дебатів.

За даними поліції, станом на 19:00 на стадіон НСК "Олімпійський" прийшли 22 тисячі осіб.

 

Нагадаємо, що почалася зустріч із сюрпризу: Порошенко пішов зі своєї сцени на сцену Зеленського і став із ним поруч. Кандидати потисли один одному руки, хоча напередодні в ефірі "1+1" Зеленський віджартувався від запитання, чи потисне він руку Порошенко.

Яна Міланова, Олена Рощенко, УП

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Теми: дебати вибори президента 2019 Порошенко Зеленський


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