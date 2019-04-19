"Схемы" поймали Зеленского на лжи о его поездках в РФ

8557 просмотров
Пятница, 19 апреля 2019, 23:24

Во время дебатов с Петром Порошенко Владимир Зеленский заявил, что не был в России с начала войны, но в мае-июне 2014 года он летал в РФ.

Об этом сообщают "Схемы".

"Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил о том, что он "не был в России с начала войны, это ложь". При этом, еще в мае-июне 2014 года он 4 раза летал в Россию - об этом свидетельствуют данные о его пересечение границы, которые приводят журналисты программы "Схемы", - говорится в сообщении.

 

По их информации, Владимир Зеленский вылетал из Киева в Москву 7 мая 2014 года и возвращался 19 мая.

На следующий день он снова вылетел в Шереметьево, откуда вернулся 25 мая.

Через шесть дней снова вылетел в Москву и вернулся 2 июня 2014 года.

Последний раз Владимир Зеленский вылетал прямо в Россию 4 июня и вернулся 12 июня 2014 года из московского Домодедово.

Напомним:

  • 27 февраля 2014 года были захвачены Верхованая Рада Крыма и Совет министров полуострова.
  • В первой половине апреля 2014 года оккупанты начали захватывать города на Донбассе.
  • 13 апреля 2014 года была официально объявлена ​​антитеррористическая операция.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гриценко о дебатах: Соревнования по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем 19 апреля 2019, 22:25
Порошенко признался, когда почувствовал ужас на дебатах: виновен Зеленский 19 апреля 2019, 21:28
Новости 19 апреля: дебаты состоялись, тайные члены команды Зеленского, новое решение суда по Привату 19 апреля 2019, 21:19
Все новости
Главные новости
С полуночи начинается день тишины
Порошенко признался, когда почувствовал ужас на дебатах: виновен Зеленский
Зеленский не явился на дебаты на "Суспильном"
Зеленский и Порошенко завершили дебаты каждый на своей волне
Все новости
здоровье

7 самых распространенных мифов о диетах

Фото

Невероятные изображения воздушного шарика, что взрывается

улыбнитесь!

Как это – быть папой? 13 веселых комиксов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів