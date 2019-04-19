"Схемы" поймали Зеленского на лжи о его поездках в РФ

Во время дебатов с Петром Порошенко Владимир Зеленский заявил, что не был в России с начала войны, но в мае-июне 2014 года он летал в РФ.

Об этом сообщают "Схемы".

"Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил о том, что он "не был в России с начала войны, это ложь". При этом, еще в мае-июне 2014 года он 4 раза летал в Россию - об этом свидетельствуют данные о его пересечение границы, которые приводят журналисты программы "Схемы", - говорится в сообщении.

По их информации, Владимир Зеленский вылетал из Киева в Москву 7 мая 2014 года и возвращался 19 мая.

На следующий день он снова вылетел в Шереметьево, откуда вернулся 25 мая.

Через шесть дней снова вылетел в Москву и вернулся 2 июня 2014 года.

Последний раз Владимир Зеленский вылетал прямо в Россию 4 июня и вернулся 12 июня 2014 года из московского Домодедово.

Напомним: