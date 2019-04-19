"Схемы" поймали Зеленского на лжи о его поездках в РФ
Во время дебатов с Петром Порошенко Владимир Зеленский заявил, что не был в России с начала войны, но в мае-июне 2014 года он летал в РФ.
Об этом сообщают "Схемы".
"Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил о том, что он "не был в России с начала войны, это ложь". При этом, еще в мае-июне 2014 года он 4 раза летал в Россию - об этом свидетельствуют данные о его пересечение границы, которые приводят журналисты программы "Схемы", - говорится в сообщении.
По их информации, Владимир Зеленский вылетал из Киева в Москву 7 мая 2014 года и возвращался 19 мая.
На следующий день он снова вылетел в Шереметьево, откуда вернулся 25 мая.
Через шесть дней снова вылетел в Москву и вернулся 2 июня 2014 года.
Последний раз Владимир Зеленский вылетал прямо в Россию 4 июня и вернулся 12 июня 2014 года из московского Домодедово.
Напомним:
- 27 февраля 2014 года были захвачены Верхованая Рада Крыма и Совет министров полуострова.
- В первой половине апреля 2014 года оккупанты начали захватывать города на Донбассе.
- 13 апреля 2014 года была официально объявлена антитеррористическая операция.
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