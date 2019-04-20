Порошенко раніше сам називав бойовиків повстанцями - журналіст

У 2015 році президент Петро Порошенко сам називав бойовиків на Донбасі повстанцями.

На це звернула увагу журналіст Тетяна Висоцька в Facebook.

Так, ще в суботу зранку на сайті президента був опублікований текст його промови в Цюріхському університеті 20 січня 2015 року, де Порошенко сказав наступне: "Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та повстанцями".

Також там були такі слова: "Незважаючи на перемир’я, повстанці, яких тренує та забезпечує всім необхідним Росія, продовжують вести війну проти українських Збройних Сил, обстрілюючи житлові райони з артилерії і вбиваючи мирних громадян".

Згодом, після публікації поста Висоцької, на сайті президента виправили слово "повстанцями" на "бойовиками". Водночас, в кеші можна знайти початковий варіант.

АаааааааАаАААаааааа))) Несколько минут назад модератор официальной страницы Президента заменил на сайте слова «повстанці» на слово «бойовики». Ловкие шулеры)) Но! Кеш помнит всё: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.president.gov.ua/news/promova-prezidenta-u-cyurihskomu-universiteti-34546 😂😂😂 АПДЕЙТ: русскую версию сайта забыли отредактировать ))) https://www.president.gov.ua/ru/news/promova-prezidenta-u-cyurihskomu-universiteti-34546 Опубликовано Sergey Naumovich Пятница, 19 апреля 2019 г.

Однак на сайті МЗС початковий варіант тексту промови зберігся.

Клікніть для збільшення Скріншот з сайту МЗС

Також початковий варіант досі опублікований в російській версії сторінки на сайті президента.

Клікніть для збільшення Скріншот із сайту президента

Разом з тим, на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook у п’ятницю ввечері з’явився пост із наступним текстом:

""У нас "повстанців" немає. У нас є російська агресія" – нагадування президента України – Верховного головнокомандувача Збройних Сил України. Збройні Сили України про це не забудуть і не пробачать. Ніколи!!!".

Слід зазначити, що президент виступав у Цюріху англійською мовою і, як видно з відео, вживав слово "rebels" (повстанці), а також "terrorists" (терористи) щодо бойовиків на Донбасі.

Зокрема, він говорить: "Росія, яка екіпірувала, навчила, забезпечила повстанців (rebels), продовжує вести війну проти українських Збройних Сил".

Водночас цитата, яку згадує Висоцька, звучить так: "Цей мирний план визнаний світом, і особливо якщо вони (терористи – ред.) ставлять підпис під цим планом, він має бути виконаний… Чому я пропоную цей мирний план? Бо протягом виборчої кампанії і одразу після неї я продемонстрував, що я президент миру, а не президент війни. І мінськими домовленостями я одразу задекларував, що я обіцяю – припинення вогню. І під час цього припинення вогню українські війська стоять без права відкрити вогонь, а терористи вбивають моїх солдатів".

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