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Порошенко ранее сам называл боевиков повстанцами - журналист

Суббота, 20 апреля 2019, 10:27
Порошенко ранее сам называл боевиков повстанцами - журналист

В 2015 году президент Петр Порошенко сам называл боевиков на Донбассе повстанцами.

На это обратила внимание журналист Татьяна Высоцкая в Facebook.

Так, еще в субботу утром на сайте президента был опубликован текст его речи в Цюрихском университете 20 января 2015 года, где Порошенко сказал следующее: "Я вступил в свою должность как президент мира. Подписав Минские договоренности, я объявил о прекращении огня и начал реализовывать все пункты, без исключения, подписанные представителями Украины, России и повстанцами".

Также там были такие слова: "Несмотря на перемирие, повстанцы, которых тренирует и обеспечивает всем необходимым Россия, продолжают вести войну против украинских Вооруженных Сил, обстреливая жилые районы из артиллерии и убивая мирных граждан".

Впоследствии, после публикации поста Высоцкой, на сайте президента исправили слово "повстанцами" на "боевиками". При этом в кэше можно найти первоначальный вариант. 

АаааааааАаАААаааааа))) Несколько минут назад модератор официальной страницы Президента заменил на сайте слова «повстанці» на слово «бойовики». Ловкие шулеры)) Но! Кеш помнит всё: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.president.gov.ua/news/promova-prezidenta-u-cyurihskomu-universiteti-34546 😂😂😂 АПДЕЙТ: русскую версию сайта забыли отредактировать ))) https://www.president.gov.ua/ru/news/promova-prezidenta-u-cyurihskomu-universiteti-34546

Опубликовано Sergey Naumovich Пятница, 19 апреля 2019 г.

Однако на сайте МИД первоначальный вариант текста речи сохранился.

 
Скриншот с сайта МИД

Также первоначальный вариант речи до сих пор опубликован в русской версии страницы на сайте президента. 

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Скриншот с сайта президента

Вместе с тем, на странице Генштаба ВСУ в Facebook в пятницу вечером появился пост со следующим текстом:

""У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия" - напоминание президента Украины - Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда!!!".

Следует отметить, что президент выступал в Цюрихе на английском языке и, как видно из видео, употреблял слово "rebels" (повстанцы), а также "terrorists" (террористы) по отношению к боевикам на Донбассе.

В частности, он говорит: "Россия, которая экипировала, обучила, снабдила повстанцев (rebels), продолжает вести войну против украинских Вооруженных Сил".

В то же время, цитата, о которой пишет Высоцкая, звучит так: "Этот мирный план признан миром, и особенно если они (террористы - ред.) ставят подпись под этим планом, он должен быть выполнен... Почему я предлагаю этот мирный план? Потому что в течение избирательной кампании и сразу после нее я продемонстрировал, что я президент мира, а не президент войны. И минскими договоренностями я сразу задекларировал, что я обещаю - прекращение огня. И во время этого прекращения огня украинские войска стоят без права открыть огонь, а террористы убивают моих солдат".

Напомним:

  • Во время неофициальных дебатов на столичном стадионе "Олимпийский" в пятницу Владимир Зеленский поставил Петру Порошенко серию вопросов, среди которых был следующий: правда ли, что в пайках "повстанцев ДНР и ЛНР" есть конфеты "Рошен"?
  • При этом Зеленский уточнил, что это вопросы от украинцев, которые они прислали в штаб кандидата по интернету. Порошенко ответил, что это неправда.
  • Позже в студии "Суспільного" Порошенко пожаловался, что дебаты на стадионе "Олимпийский" имели "ужасную часть", когда Зеленский назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами".

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоДонбасс
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