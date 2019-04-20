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Дружина Зеленського пояснила репост російських ЗМІ: не знала технічних особливостей соцмережі

Субота, 20 квітня 2019, 20:23
Дружина Зеленського пояснила репост російських ЗМІ: не знала технічних особливостей соцмережі

Дружина кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського Олена пояснила репост повідомлення російського пропагандистського ЗМІ LifeNews на своїй сторінці у Facebook у 2014 році.

Як пояснила Зеленська на своїй сторінці у соцмережі, тоді вона "не знала усіх технічних особливостей Facebook".

"Чий пост я репостила, вже не згадаю. Когось з друзів ... Не підозрювала, що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна. Тому що ФБ може не показати підводку, а саме посилання - залишити. ... Не до цих знань було у ті дні. Ми всі були в шоці від того, що відбувалося в країні, що відібрали Крим, це не вкладалося у голові, було страшно, що починається війна", - зазначила вона.

 

Також Зеленська закликала відвідати її сторінку у Facebook, "подивитися, про що і що писала тоді, що репостила, над чим роздумувала" і додала, що цим повідомленням, можливо "і попрощається з Facebook".

Нагадаємо, 

  • 20 квітня в Україні - "день тиші" перед другим туром президентських виборів.
  • У суботу сайт "Миротворець", який пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком, вніс дружину кандидата у президенти Володимира Зеленського до своєї бази через те, що у 2014 р. Олена Зеленська перепостила у Facebook публікацію російського пропагандистського ресурсу LifeNews.
  • У репості публікації від 15 квітня 2014 р., яку після розголосу Зеленська видалила, йшлося про винагороду за надіслану інформацію про переміщення українських військ. Разом з тим в інших постах того часу на сторінці Зеленської є публікації, які викривають російську пропаганду.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019Зеленськийfacebook
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