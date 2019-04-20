Дружина Зеленського пояснила репост російських ЗМІ: не знала технічних особливостей соцмережі
Дружина кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського Олена пояснила репост повідомлення російського пропагандистського ЗМІ LifeNews на своїй сторінці у Facebook у 2014 році.
Як пояснила Зеленська на своїй сторінці у соцмережі, тоді вона "не знала усіх технічних особливостей Facebook".
"Чий пост я репостила, вже не згадаю. Когось з друзів ... Не підозрювала, що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна. Тому що ФБ може не показати підводку, а саме посилання - залишити. ... Не до цих знань було у ті дні. Ми всі були в шоці від того, що відбувалося в країні, що відібрали Крим, це не вкладалося у голові, було страшно, що починається війна", - зазначила вона.
Також Зеленська закликала відвідати її сторінку у Facebook, "подивитися, про що і що писала тоді, що репостила, над чим роздумувала" і додала, що цим повідомленням, можливо "і попрощається з Facebook".
Нагадаємо,
- 20 квітня в Україні - "день тиші" перед другим туром президентських виборів.
- У суботу сайт "Миротворець", який пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком, вніс дружину кандидата у президенти Володимира Зеленського до своєї бази через те, що у 2014 р. Олена Зеленська перепостила у Facebook публікацію російського пропагандистського ресурсу LifeNews.
- У репості публікації від 15 квітня 2014 р., яку після розголосу Зеленська видалила, йшлося про винагороду за надіслану інформацію про переміщення українських військ. Разом з тим в інших постах того часу на сторінці Зеленської є публікації, які викривають російську пропаганду.