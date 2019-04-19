З опівночі починається день тиші

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 22:45

У суботу, 20 квітня, буде день тиші, під час якого забороняється агітація за кандидатів у президенти України.

Згідно з законом "Про вибори народних депутатів України", передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

Також закон встановлює санкцію у вигляді попередження за порушення цієї норми.

Другий тур президентських виборів буде у неділю, 21 квітня. Проголосувати можна буде з 8 години ранку і до 20 години вечора.

Нагадаємо:

  • 19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти.
  • 20 квітня, у "день тиші" перед другим туром виборів президента, на телеканалі "1+1" заплановано шоу та фільм за участю одного з кандидатів у президенти та проекти очолюваної ним студії "Квартал 95".
  • У суботу, 30 березня, в "день тиші" перед першим туром виборів, на телеканалі "1+1" майже всю другу половину дня показували програми за участю одного з кандидатів у президенти або проекти "Кварталу 95".
  • Того ж дня за участю чинного президента у Києві відбувся молитовний захід, який транслювали в ефірі телеканали "Прямий" і "5-й канал".
  • Водночас телеканал "1+1" заявив, що в програмах "Кварталу 95", які транслювалися в "день тиші", кандидат у президенти участі не бере, а в архівному випуску "Вечірнього Кварталу" бере участь як "актор, а не кандидат".

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019


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