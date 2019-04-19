З опівночі починається день тиші

У суботу, 20 квітня, буде день тиші, під час якого забороняється агітація за кандидатів у президенти України.

Згідно з законом "Про вибори народних депутатів України", передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

Також закон встановлює санкцію у вигляді попередження за порушення цієї норми.

Другий тур президентських виборів буде у неділю, 21 квітня. Проголосувати можна буде з 8 години ранку і до 20 години вечора.

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