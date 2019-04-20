Жена Зеленского объяснила репост российских СМИ: не знала технических особенностей соцсети
Супруга кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского Елена объяснила репост сообщения российского пропагандистского СМИ LifeNews на своей странице в Facebook в 2014 году.
Как пояснила Зеленская на своей странице в соцсети, тогда она "не знала всех технических особенностей Facebook".
"Чей пост я репостила, уже не вспомню. Кого-то из друзей ... Не подозревала,что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а саму ссылку - оставить. ... Не до этих знаний было в те дни. Мы все были в шоке от того, что происходило в стране, что отобрали Крым, это не укладывалось в голове, было страшно, что начинается война", - отметила она.
Также Зеленская призвала посетить ее страницу в Facebook, "посмотреть, о чем и что я писала тогда, что репостила, над чем размышляла" и добавила, что этим сообщением, возможно "и попрощается с Facebook".
Напомним,
- 20 апреля в Украине - "день тишины" перед вторым туром президентских выборов.
- В субботу сайт "Миротворец", который связывают с членом коллегии МВД Антоном Геращенко, внес жену кандидата в президенты Владимира Зеленского в свою базу из-за того, что в 2014 г. Елена Зеленская перепостила в Facebook публикацию российского пропагандистского ресурса LifeNews.
- В репосте публикации от 15 апреля 2014 г., которую после огласки Зеленская удалила, речь шла о вознаграждении за присланную информацию о перемещении украинских войск. Вместе с тем в других постах того периода на странице Зеленской есть публикации, разоблачающие российскую пропаганду.