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Суд розгляне позов про зняття Зеленського з виборів. У кандидата кажуть про безпідставність

Субота, 20 квітня 2019, 21:20

Ввечері 20 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд м.Києва має розглянути позов про скасування реєстрації Володимира Зеленського кандидатом у президенти України.

Відповідний позов подано адвокатом, спостерігачем за виборами президента України в окрузі №221 (Київ) від ГО "Українська асоціація акціонерів" Андрієм Хильком, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

"Суд відкрив провадження за поданою мною позову в якості офіційного спостерігача. Позовна вимога анулювання реєстрації кандидатом, справа № 855/124/19", - повідомив Хилько.

Як повідомив згодом Хилько, позов надійшов до суду 19 квітня, розглядатиме його колегія у складі головуючої Олени Ганечко, суддів Андрія Коротких та Ігоря Федотова.

Позов подано "про визнання порушень у підкупі виборців і скасування рішення ЦВК №153 від 30 січня 2019 р. про реєстрацію кандидата Володимира Зеленського".

У коментарі журналістам перед початком судового засідання Хилько заявив, що подав за останні три тижні подав "більше 8 позовів". 

Також Хилько заявив, що він не є представником чинного президента Петра Порошенка, а діє із власних мотивів, повідомляє "Громадське".  За словами Хилька, його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському", що, відповідно до закону, можна вважати підкупом.

У свою чергу головний юрист передвиборчого штабу Зеленського Вадим Галайчук заявив, що позов Хилька є провокацією,  "не має жодної перспективи і є абсолютно безпідставним".

"Немає жодних правових підстав для подання даного позову і його задоволення, він не має ніяких перспектив", - заявив Галайчук, йдеться у заяві Галайчука, яку оприлюднено у Telegram-каналі "Зе!команди". 

За словами Галайчука, позивача Хилько "відомий поданням низки подібних "дивних" позовів, зокрема, про те, що зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном нібито була незаконною передвиборною агітацією".

У свою чергу у штабі Порошенка заявили, що не мають до Хилька жодного стосунку.

"Ми ніякого відношення до цього позову взагалі не маємо, ми вважаємо що це дискредитація напередодні виборів", - заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв. 

Нагадаємо, 

  • 20 квітня в Україні - "день тиші" перед другим туром президентських виборів. 
  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня між чинним главою держави Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019Зеленськийсуд
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