Суд рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов. У кандидата говорят о безосновательности

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Суббота, 20 апреля 2019, 21:20

Вечером 20 апреля Шестой апелляционный административный суд г. Киева должен рассмотреть иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Соответствующий иск подан адвокатом, наблюдателем за выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от ОО "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

"Суд начал производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование об аннулировании регистрации кандидатом, дело № 855/124/19", - сообщил Хилько.

Как отметил позже Хилько, иск поступил в суд 19 апреля, рассматривать его будет коллегия в составе председательствующей Елены Ганечко, судей Андрея Коротких и Игоря Федотова.

Иск подан "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30 января 2019 г. о регистрации кандидата Владимира Зеленского".

В свою очередь главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск Хилько - провокация, "не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным".

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - заявил Галайчук, говорится в заявлении Галайчука, обнародованном в Telegram-канале "Зе!команды".

По словам Галайчука, истец Хилько "известен рядом подобных странных исков, в частности, о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы была незаконной предвыборной агитацией".

Напомним, 

  • 20 апреля в Украине - "день тишины" перед вторым туром президентских выборов.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Зеленский суд


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