В Одесі "замінували" аеропорт

Поліція перевіряє анонімне повідомлення про нібито замінування міжнародного аеропорту "Одеса".

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області ввечері 20 квітня.

На місце події направлено спеціалістів вибухотехнічної служби, кінологів, слідчо-оперативну групу Малиновського відділу поліції та працівників територіального підрозділу ДСНС.

"Вживаються заходи по евакуації пасажирів та персоналу", - зазначили правоохоронці.

Також у поліції заявили, що станом на 21:40 торгівельний комплекс на пр.Небесної сотні та кінотеатр на вул. Мечникова, про "замінування" яких раніше надійшли повідомлення, було перевірено.

"Вибухових пристроїв та речовин не виявлено", - зазначили в управлінні НП.

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