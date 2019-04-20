В Одесі "замінували" аеропорт
Поліція перевіряє анонімне повідомлення про нібито замінування міжнародного аеропорту "Одеса".
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області ввечері 20 квітня.
На місце події направлено спеціалістів вибухотехнічної служби, кінологів, слідчо-оперативну групу Малиновського відділу поліції та працівників територіального підрозділу ДСНС.
"Вживаються заходи по евакуації пасажирів та персоналу", - зазначили правоохоронці.
Також у поліції заявили, що станом на 21:40 торгівельний комплекс на пр.Небесної сотні та кінотеатр на вул. Мечникова, про "замінування" яких раніше надійшли повідомлення, було перевірено.
"Вибухових пристроїв та речовин не виявлено", - зазначили в управлінні НП.
Нагадаємо,
- 20 квітня у поліції Одещини повідомили про отримання анонімного повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Приморському районі на вул. Катерининській та Пантелеймонівській.
- З ТЦ було евакуйовано понад 1000 осіб, вибухових речовин у торгових центрах та на прилеглих до них територіях виявлено не було.
- Також поліція перевіряла повідомлення про нібито замінування Міської клінічної лікарні, торгівельного центру та кінотеатру.
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