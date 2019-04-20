В Одесі "замінували" аеропорт

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Субота, 20 квітня 2019, 22:20

Поліція перевіряє анонімне повідомлення про нібито замінування міжнародного аеропорту "Одеса".

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області ввечері 20 квітня.

На місце події направлено спеціалістів вибухотехнічної служби, кінологів, слідчо-оперативну групу Малиновського відділу поліції та працівників територіального підрозділу ДСНС.

"Вживаються заходи по евакуації пасажирів та персоналу", - зазначили правоохоронці. 

Також у поліції заявили, що станом на 21:40 торгівельний комплекс на пр.Небесної сотні та кінотеатр на вул. Мечникова, про "замінування" яких раніше надійшли повідомлення, було перевірено.

"Вибухових пристроїв та речовин не виявлено", - зазначили в управлінні НП. 

Нагадаємо, 

  • 20 квітня у поліції Одещини повідомили про отримання анонімного повідомлення про замінування двох торговельних центрів у Приморському районі на вул. Катерининській та Пантелеймонівській.
  • З ТЦ було евакуйовано понад 1000 осіб, вибухових речовин у торгових центрах та на прилеглих до них територіях виявлено не було. 
  • Також поліція перевіряла повідомлення про нібито замінування Міської клінічної лікарні, торгівельного центру та кінотеатру. 

Українська правда

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Теми: Одеса поліція


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