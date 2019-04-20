В Одессе "заминировали" аэропорт

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Суббота, 20 апреля 2019, 22:20

Полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Одесса".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области вечером 20 апреля.

На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС. 

"Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала", - отметили правоохранители.

Также в полиции заявили, что на 21:40 торговый комплекс на пр.Небесной сотни и кинотеатр на ул. Мечникова, сообщения о "заминировании" которых поступили ранее, были проверены.

"Взрывных устройств и веществ не обнаружено", - отметили в управлении НП.

Напомним,

  • 20 апреля в полиции Одесской сообщили о получении анонимного сообщения о заминировании двух торговых центров в Приморском районе на ул. Екатерининской и Пантелеймоновской.
  • Из ТЦ были эвакуированы более 1000 человек, взрывчатых веществ в торговых центрах и на прилегающих к ним территориях выявлено не было.
  • Также правоохранители проверяли сообщение о заминировании Городской клинической больницы, торгового центра и кинотеатра.

Украинская правда

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Темы: Одесса полиция


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