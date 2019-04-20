В Одессе "заминировали" аэропорт

Полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Одесса".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области вечером 20 апреля.

На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС.

"Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала", - отметили правоохранители.

Также в полиции заявили, что на 21:40 торговый комплекс на пр.Небесной сотни и кинотеатр на ул. Мечникова, сообщения о "заминировании" которых поступили ранее, были проверены.

"Взрывных устройств и веществ не обнаружено", - отметили в управлении НП.

Напомним,