Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе "заминировали" аэропорт

Суббота, 20 апреля 2019, 22:20

Полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Одесса".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области вечером 20 апреля.

На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС. 

"Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала", - отметили правоохранители.

Также в полиции заявили, что на 21:40 торговый комплекс на пр.Небесной сотни и кинотеатр на ул. Мечникова, сообщения о "заминировании" которых поступили ранее, были проверены.

"Взрывных устройств и веществ не обнаружено", - отметили в управлении НП.

Напомним,

  • 20 апреля в полиции Одесской сообщили о получении анонимного сообщения о заминировании двух торговых центров в Приморском районе на ул. Екатерининской и Пантелеймоновской.
  • Из ТЦ были эвакуированы более 1000 человек, взрывчатых веществ в торговых центрах и на прилегающих к ним территориях выявлено не было.
  • Также правоохранители проверяли сообщение о заминировании Городской клинической больницы, торгового центра и кинотеатра.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: