Суд вирішив не знімати Зеленського з виборів

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Неділя, 21 квітня 2019, 01:44

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив вимогу скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти України.

Про це повідомляє Громадське.

Колегія суддів не встановила порушень кандидатом Зеленським, наголосила суддя.

"Потрібен не лише факт розповсюдження, а й факт із закликом голосувати за певного кандидата. Вказана особа (Зеленський, ред.) не здійснювала закликів голосувати, а лише повідомила громадян про подію", — додав суддя.

Обставини, про які повідомив позивач, можуть бути лише підставою для винесення попередження ЦВК для Зеленського, пояснили судді.

"Суд вирішив у задоволенні адміністративного позову Андрія Хілька до Володимира Зеленського та Центральної виборчої комісії відмовити", — наголосила суддя.

Позивач має право оскаржити рішення. Захисники Зеленського заявили, що вони рішенням суду задоволенні.

Нагадуємо:

  • Позов "про визнання порушень у підкупі виборців і скасування рішення ЦВК №153 від 30 січня 2019 р. про реєстрацію кандидата Володимира Зеленського" було подано спостерігачем за виборами президента України в окрузі №221 (Київ) від ГО "Українська асоціація акціонерів" Андрієм Хильком.
  • За словами Хилька, його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському", що, відповідно до закону, можна вважати підкупом.
  • У коментарі журналістам перед початком судового засідання Хилько заявив, що за останні три тижні подав "більше 8 позовів".
  • У свою чергу головний юрист передвиборчого штабу Зеленського Вадим Галайчук заявив, що позов Хилька є провокацією,  "не має жодної перспективи і є абсолютно безпідставним".

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Теми: вибори президента 2019 Зеленський суд


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