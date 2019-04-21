Суд вирішив не знімати Зеленського з виборів

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив вимогу скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти України.

Про це повідомляє Громадське.

Колегія суддів не встановила порушень кандидатом Зеленським, наголосила суддя.

"Потрібен не лише факт розповсюдження, а й факт із закликом голосувати за певного кандидата. Вказана особа (Зеленський, ред.) не здійснювала закликів голосувати, а лише повідомила громадян про подію", — додав суддя.

Обставини, про які повідомив позивач, можуть бути лише підставою для винесення попередження ЦВК для Зеленського, пояснили судді.

"Суд вирішив у задоволенні адміністративного позову Андрія Хілька до Володимира Зеленського та Центральної виборчої комісії відмовити", — наголосила суддя.

Позивач має право оскаржити рішення. Захисники Зеленського заявили, що вони рішенням суду задоволенні.

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