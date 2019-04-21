Суд вирішив не знімати Зеленського з виборів
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив вимогу скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти України.
Про це повідомляє Громадське.
Колегія суддів не встановила порушень кандидатом Зеленським, наголосила суддя.
"Потрібен не лише факт розповсюдження, а й факт із закликом голосувати за певного кандидата. Вказана особа (Зеленський, ред.) не здійснювала закликів голосувати, а лише повідомила громадян про подію", — додав суддя.
Обставини, про які повідомив позивач, можуть бути лише підставою для винесення попередження ЦВК для Зеленського, пояснили судді.
"Суд вирішив у задоволенні адміністративного позову Андрія Хілька до Володимира Зеленського та Центральної виборчої комісії відмовити", — наголосила суддя.
Позивач має право оскаржити рішення. Захисники Зеленського заявили, що вони рішенням суду задоволенні.
Нагадуємо:
- Позов "про визнання порушень у підкупі виборців і скасування рішення ЦВК №153 від 30 січня 2019 р. про реєстрацію кандидата Володимира Зеленського" було подано спостерігачем за виборами президента України в окрузі №221 (Київ) від ГО "Українська асоціація акціонерів" Андрієм Хильком.
- За словами Хилька, його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на "Олімпійському", що, відповідно до закону, можна вважати підкупом.
- У коментарі журналістам перед початком судового засідання Хилько заявив, що за останні три тижні подав "більше 8 позовів".
- У свою чергу головний юрист передвиборчого штабу Зеленського Вадим Галайчук заявив, що позов Хилька є провокацією, "не має жодної перспективи і є абсолютно безпідставним".