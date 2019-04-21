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Суд решил не снимать Зеленского с выборов

Воскресенье, 21 апреля 2019, 01:44

Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил требование отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщает Громадское.

Коллегия судей не установила нарушений кандидатом Зеленским, отметила судья.

"Нужен не только факт распространения, но и факт с призывом голосовать за определенного кандидата. Указанное лицо (Зеленский, ред.) Не осуществляла призывов голосовать, а лишь сообщила граждан о происшествии ", - добавил судья.

Обстоятельства, о которых сообщил истец, могут быть только основанием для вынесения предупреждения ЦИК для Зеленского, объяснили судьи.

"Суд решил в удовлетворении административного иска Андрея Хилько к Владимира Зеленского и Центральной избирательной комиссии отказать", - отметила судья.

Истец имеет право обжаловать решение. Защитники Зеленского заявили, что они решением суда удовлетворены.

Напоминаем:

  • Иск "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30 января 2019 о регистрации кандидата Владимира Зеленского" был подан наблюдателем за выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от ОО "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
  • По словам Хилько, его возмутило то, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском", что, согласно закону, можно считать подкупом.
  • В комментарии журналистам перед началом судебного заседания Хилько заявил, что за последние три недели подал "более 8 исков".
  • В свою очередь главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск Хилько является провокацией, "не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным".

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Темы: выборы президента 2019Зеленскийсуд
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