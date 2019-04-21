Суд решил не снимать Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил требование отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины.
Об этом сообщает Громадское.
Коллегия судей не установила нарушений кандидатом Зеленским, отметила судья.
"Нужен не только факт распространения, но и факт с призывом голосовать за определенного кандидата. Указанное лицо (Зеленский, ред.) Не осуществляла призывов голосовать, а лишь сообщила граждан о происшествии ", - добавил судья.
Обстоятельства, о которых сообщил истец, могут быть только основанием для вынесения предупреждения ЦИК для Зеленского, объяснили судьи.
"Суд решил в удовлетворении административного иска Андрея Хилько к Владимира Зеленского и Центральной избирательной комиссии отказать", - отметила судья.
Истец имеет право обжаловать решение. Защитники Зеленского заявили, что они решением суда удовлетворены.
Напоминаем:
- Иск "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30 января 2019 о регистрации кандидата Владимира Зеленского" был подан наблюдателем за выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от ОО "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
- По словам Хилько, его возмутило то, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском", что, согласно закону, можно считать подкупом.
- В комментарии журналистам перед началом судебного заседания Хилько заявил, что за последние три недели подал "более 8 исков".
- В свою очередь главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск Хилько является провокацией, "не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным".
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