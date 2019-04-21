Суд решил не снимать Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил требование отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщает Громадское.

Коллегия судей не установила нарушений кандидатом Зеленским, отметила судья.

"Нужен не только факт распространения, но и факт с призывом голосовать за определенного кандидата. Указанное лицо (Зеленский, ред.) Не осуществляла призывов голосовать, а лишь сообщила граждан о происшествии ", - добавил судья.

Обстоятельства, о которых сообщил истец, могут быть только основанием для вынесения предупреждения ЦИК для Зеленского, объяснили судьи.

"Суд решил в удовлетворении административного иска Андрея Хилько к Владимира Зеленского и Центральной избирательной комиссии отказать", - отметила судья.

Истец имеет право обжаловать решение. Защитники Зеленского заявили, что они решением суда удовлетворены.

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