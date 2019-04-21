В Одесі в день виборів "мінували" телеканал
В Одесі шукали вибухівку у приміщенні телекомпанії "7 канал".
Як повідомляє поліція області, повідомлення про замінування надійшло на спецлінію "102" у неділю о 08:08.
На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Станом на 08:50 у поліції повідомили, що будівлю телекомпанії перевірено, жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було.
Поліція не оприлюднює назву каналу, однак, як зазначає одеське видання "Думська", мова йде про "7 канал".
Нагадаємо:
- У суботу поліція перевіряла анонімні повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Одеса", а також торговельного комплексу та кінотеатру, всі вони виявилися неправдивими.
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