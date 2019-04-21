В Одесі в день виборів "мінували" телеканал

В Одесі шукали вибухівку у приміщенні телекомпанії "7 канал".

Як повідомляє поліція області, повідомлення про замінування надійшло на спецлінію "102" у неділю о 08:08.

На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Станом на 08:50 у поліції повідомили, що будівлю телекомпанії перевірено, жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було.

Поліція не оприлюднює назву каналу, однак, як зазначає одеське видання "Думська", мова йде про "7 канал".

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