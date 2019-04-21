В Одессе в день выборов "минировали" телеканал

В Одессе искали взрывчатку в помещении телекомпании "7 канал".

Как сообщает полиция области, сообщение о заминировании поступило по спецлинии "102" в воскресенье в 08:08.

На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По состоянию на 8:50 в полиции сообщили, что здание телекомпании проверено, никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Полиция не обнародует название канала, однако, как отмечает одесское издание "Думская", речь идет о "7 канале".

Напомним: