В Одессе в день выборов "минировали" телеканал
Воскресенье, 21 апреля 2019, 09:39
В Одессе искали взрывчатку в помещении телекомпании "7 канал".
Как сообщает полиция области, сообщение о заминировании поступило по спецлинии "102" в воскресенье в 08:08.
На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
По состоянию на 8:50 в полиции сообщили, что здание телекомпании проверено, никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.
Полиция не обнародует название канала, однако, как отмечает одесское издание "Думская", речь идет о "7 канале".
Напомним:
- В субботу полиция проверяла анонимные сообщения о заминировании международного аэропорта "Одесса", а также торгового комплекса и кинотеатра в Одессе, все они оказались ложными.
Украинская правда