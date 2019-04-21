В Одессе в день выборов "минировали" телеканал

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 09:39

В Одессе искали взрывчатку в помещении телекомпании "7 канал".

Как сообщает полиция области, сообщение о заминировании поступило по спецлинии "102" в воскресенье в 08:08.

На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По состоянию на 8:50 в полиции сообщили, что здание телекомпании проверено, никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Полиция не обнародует название канала, однако, как отмечает одесское издание "Думская", речь идет о "7 канале".

Напомним:

  • В субботу полиция проверяла анонимные сообщения о заминировании международного аэропорта "Одесса", а также торгового комплекса и кинотеатра в Одессе, все они оказались ложными.

Украинская правда

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Темы: Одесса телевидение


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