У Зеленського хочуть "оцінити" діючу медреформу: влаштовує не усіх
Країні необхідна медична реформа, але у нинішньому вигляді вона поки що влаштовує не всіх громадян України, тому її потрібно оцінити і проаналізувати на предмет можливих коригувань.
Про це на брифінгу заявив спікер виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Те, що реформи в Україні потрібно впроваджувати, - однозначно правильно. ... Але говорити про те, що сьогодні медична реформа завершена і вона влаштовує всіх, думаю, буде не зовсім коректно", - заявив Разумков.
Він додав, що за Конституцією медреформа - "не прерогатива президента, але в його обов'язки входить захист прав і свобод громадян, їх конституційних можливостей, а також у глави держави є право законодавчої ініціативи".
"Спочатку потрібно провести аудит тих реформ або дій, які ми сьогодні називаємо реформами, і потім вже ухвалювати рішення, де потрібно провести коригування, де необхідна допомога, зокрема, громадським організаціям з боку президента. Тому що це спільний важкий шлях, який доведеться пройти Україні як державі", - додав Разумков.
Разумков зазначив, що те, як проводяться реформи наразі - "думаю, наші з вами співгромадяни теж вважають, що, м'яко кажучи, не всі з них завершені, і не всі з них до кінця ефективні".
Нагадаємо,
- В ході дебатів на НСК "Олімпійський" кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив: "З приводу реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін для ліків немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка ето нафіг реформа?".
- У свою чергу понад 50 громадських організацій звернулися до Зеленського та заявили, що "шоковані його оцінкою трансформації системи охорони здоров’я" та попросили роз’яснити позицію щодо медичної реформи, яку наразі впроваджує Міністерство охорони здоров’я.
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