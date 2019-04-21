У Зеленського хочуть "оцінити" діючу медреформу: влаштовує не усіх

Країні необхідна медична реформа, але у нинішньому вигляді вона поки що влаштовує не всіх громадян України, тому її потрібно оцінити і проаналізувати на предмет можливих коригувань.

Про це на брифінгу заявив спікер виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Те, що реформи в Україні потрібно впроваджувати, - однозначно правильно. ... Але говорити про те, що сьогодні медична реформа завершена і вона влаштовує всіх, думаю, буде не зовсім коректно", - заявив Разумков.

Він додав, що за Конституцією медреформа - "не прерогатива президента, але в його обов'язки входить захист прав і свобод громадян, їх конституційних можливостей, а також у глави держави є право законодавчої ініціативи".

"Спочатку потрібно провести аудит тих реформ або дій, які ми сьогодні називаємо реформами, і потім вже ухвалювати рішення, де потрібно провести коригування, де необхідна допомога, зокрема, громадським організаціям з боку президента. Тому що це спільний важкий шлях, який доведеться пройти Україні як державі", - додав Разумков.

Разумков зазначив, що те, як проводяться реформи наразі - "думаю, наші з вами співгромадяни теж вважають, що, м'яко кажучи, не всі з них завершені, і не всі з них до кінця ефективні".

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