У Зеленского хотят "оценить" действующую медреформу: устраивает не всех

Стране необходима медицинская реформа, но в нынешнем виде она пока устраивает не всех граждан Украины, поэтому ее нужно оценить и проанализировать на предмет возможных корректировок.

Об этом на брифинге заявил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"То, что реформы в Украине нужно внедрять, - однозначно правильно. ... Но говорить о том, что сегодня медицинская реформа завершена и она устраивает всех, думаю, будет не совсем корректно", - заявил Разумков.

Он добавил, что по Конституции медреформа - "не прерогатива президента, но в его обязанности входит защита прав и свобод граждан, их конституционных возможностей, а также у главы государства есть право законодательной инициативы".

"Сначала нужно провести аудит тех реформ или действий, которые мы сегодня называем реформами, а потом уже принимать решение, где нужно провести корректировку, где необходима помощь, в частности, общественным организациям со стороны президента. Потому что это общий тяжелый путь, который предстоит пройти Украине как государству", - добавил Разумков.

Разумков отметил, что то, как проводятся реформы пока - "думаю, наши с вами сограждане тоже считают, что, мягко говоря, не все из них завершены, и не все из них до конца эффективны".

Напомним,