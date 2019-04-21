У Зеленского хотят "оценить" действующую медреформу: устраивает не всех
Стране необходима медицинская реформа, но в нынешнем виде она пока устраивает не всех граждан Украины, поэтому ее нужно оценить и проанализировать на предмет возможных корректировок.
Об этом на брифинге заявил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".
"То, что реформы в Украине нужно внедрять, - однозначно правильно. ... Но говорить о том, что сегодня медицинская реформа завершена и она устраивает всех, думаю, будет не совсем корректно", - заявил Разумков.
Он добавил, что по Конституции медреформа - "не прерогатива президента, но в его обязанности входит защита прав и свобод граждан, их конституционных возможностей, а также у главы государства есть право законодательной инициативы".
"Сначала нужно провести аудит тех реформ или действий, которые мы сегодня называем реформами, а потом уже принимать решение, где нужно провести корректировку, где необходима помощь, в частности, общественным организациям со стороны президента. Потому что это общий тяжелый путь, который предстоит пройти Украине как государству", - добавил Разумков.
Разумков отметил, что то, как проводятся реформы пока - "думаю, наши с вами сограждане тоже считают, что, мягко говоря, не все из них завершены, и не все из них до конца эффективны".
Напомним,
- В ходе дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил: "По поводу реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, раз доступных цен для лекарств нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат в врачей нет, которая ето нафиг реформа?".
- В свою очередь более 50 общественных организаций обратились к Зеленскому, заявив, что "шокированы его оценкой трансформации системы здравоохранения" и попросили разъяснить позицию о медицинской реформе, которую внедряет Министерство здравоохранения.