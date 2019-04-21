Вибори: Єдина невідкрита дільниця на Донеччині запрацювала

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Неділя, 21 квітня 2019, 16:52

Виборча дільниця №140379 у с.Лебединське на Донеччині - єдина в Україні, яка не відкрилася вранці 21 квітня - розпочала свою роботу. 

Про це близько 16:00 у неділю повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук. 

За її словами, причин, чому вранці дільниця не відкрилася  - декілька, але основна – її розташування притул до лінії розмежування. 

"Завдяки злагодженій, а головне оперативній роботі ЦВК і військово-цивільної адміністрації Донецької області, а також за підтримки Національної поліції, вдалося сформувати склад дільничної комісії.  Станом на 16:00 вона відкрита, і охочі з числа 192 громадян України, які включені у виборчий список, можуть прийти і проголосувати", - повідомила Сліпачук. 

Нагадаємо, 

  • Вранці 21 квітня глава Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що на виборах президента України одна виборча дільниця на території Донецької області, підконтрольній уряду у с. Лебединське Волноваського району не відкрилася
  • За словами Князєва, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців. 

Українська правда

Теми: вибори президента 2019 ЦВК


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