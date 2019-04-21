Вибори: Єдина невідкрита дільниця на Донеччині запрацювала

Виборча дільниця №140379 у с.Лебединське на Донеччині - єдина в Україні, яка не відкрилася вранці 21 квітня - розпочала свою роботу.

Про це близько 16:00 у неділю повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

За її словами, причин, чому вранці дільниця не відкрилася - декілька, але основна – її розташування притул до лінії розмежування.

"Завдяки злагодженій, а головне оперативній роботі ЦВК і військово-цивільної адміністрації Донецької області, а також за підтримки Національної поліції, вдалося сформувати склад дільничної комісії. Станом на 16:00 вона відкрита, і охочі з числа 192 громадян України, які включені у виборчий список, можуть прийти і проголосувати", - повідомила Сліпачук.

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