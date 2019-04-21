Вибори: Єдина невідкрита дільниця на Донеччині запрацювала
Неділя, 21 квітня 2019, 16:52
Виборча дільниця №140379 у с.Лебединське на Донеччині - єдина в Україні, яка не відкрилася вранці 21 квітня - розпочала свою роботу.
Про це близько 16:00 у неділю повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.
За її словами, причин, чому вранці дільниця не відкрилася - декілька, але основна – її розташування притул до лінії розмежування.
"Завдяки злагодженій, а головне оперативній роботі ЦВК і військово-цивільної адміністрації Донецької області, а також за підтримки Національної поліції, вдалося сформувати склад дільничної комісії. Станом на 16:00 вона відкрита, і охочі з числа 192 громадян України, які включені у виборчий список, можуть прийти і проголосувати", - повідомила Сліпачук.
Нагадаємо,
- Вранці 21 квітня глава Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що на виборах президента України одна виборча дільниця на території Донецької області, підконтрольній уряду у с. Лебединське Волноваського району не відкрилася.
- За словами Князєва, на цій дільниці зареєстровано 680 виборців.
Українська правда