Выборы: Единственный неоткрытый участок в Донецкой области заработал

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 16:52

Избирательный участок №140379 в с.Лебединское в Донецкой области - единственный в Украине, который не открылся утром 21 апреля - начал свою работу.

Об этом около 16:00 в воскресенье сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, причин, почему утром участок не открылся - несколько, но основная - его расположение в непосредственной близости к линии разграничения.

"Благодаря слаженной, а главное оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Нацполиции, удалось сформировать состав участковой комиссии. По состоянию на 16:00 участок открыт  и желающие из числа 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", - сообщила Слипачук.

Украинская правда

Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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