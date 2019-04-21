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Выборы: Единственный неоткрытый участок в Донецкой области заработал

Воскресенье, 21 апреля 2019, 16:52

Избирательный участок №140379 в с.Лебединское в Донецкой области - единственный в Украине, который не открылся утром 21 апреля - начал свою работу.

Об этом около 16:00 в воскресенье сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, причин, почему утром участок не открылся - несколько, но основная - его расположение в непосредственной близости к линии разграничения.

"Благодаря слаженной, а главное оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Нацполиции, удалось сформировать состав участковой комиссии. По состоянию на 16:00 участок открыт  и желающие из числа 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", - сообщила Слипачук.

Напомним,

  • Утром 21 апреля глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что на выборах президента Украины один избирательный участок на территории Донецкой области, подконтрольной правительству в с. Лебединское Волновахского района не открылся.
  • По словам Князева, на этом участке зарегистрированы 680 избирателей.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ЦИК
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